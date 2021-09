Ausztráliában lesz nagykövet a budakeszi fideszes képviselő, hogy Menczer Tamás indulhasson helyette

Csenger-Zalán Zsolt fideszes képviselőt canberrai nagykövetté nevezik ki, emiatt nem indul újra egyéniben Budakeszin, ahol így Szijjártó Péter egyik államtitkára, Menczer Tamás próbálhat szerencsét jövő tavasszal az ellenzéki közös jelölttel, vélhetően Szél Bernadettel szemben, írja a Hvg.hu.

Csenger-Zalán harmadszor indulna újra egyéniben, de nem teszi, hanem diplomáciai karrierbe kezd. A lap szerint Menczer nagyobb eséllyel tudna nyerni Szél Bernadett ellen, ezért lehetett szükséges a csere.

A lap elérte Csenger-Zalán Zsoltot, aki azt mondta, a felkérés találkozott a személyes karrierelképzeléseivel.

64 éves vagyok, a karrieremet egy diplomáciai közszolgálattal fejezem be, ami szép feladat és kihívás, egyébként pedig érdekel is ez a terület, ráadásul Ausztráliában jelentős a magyar diaszpóra

– mondta. Menczer nem válaszolt a jelöltségére. A Telexnek néhány hónapja azt nyilatkozta,

döntés nem született, a Fideszben van egy döntéshozatali rend, ez a folyamat az év vége felé zárulhat le. Természetesen, ha valahol szükség van rám, a feladat elől nem szoktam elugrani, de ilyen fontos kérdéssel kapcsolatban a megfelelő időben kell, megfontolt döntést hozni.

Csenger azt is elmondta a Hvg.hu-nak, hogy jövő nyáron lesz majd a váltás, mert a parlamenti választás előtt fél évvel nem szeretne lemondani, és nem is lehetne már időközit tartani.

A Magyar Közlönyben az is szerepel, hogy Mikola Istvánt szintén nagykövetnek nevezték ki, ő Pápua Új-Guineában és a Salamon-szigeteken nagykövet most, de ehhez hozzácsapták még Vanuatut is.