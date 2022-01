A Mol-vezér unokaöccse válthatja Völner Pált a Fidesz választókerületi elnöki posztján

Az áprilisi választáson ugyanakkor Erős Gábor esztergomi alpolgármester lehet a Fidesz jelöltje.

Erős Gábort, Esztergom fideszes alpolgármesterét indíthatja a kormánypárt az április 3-ai országgyűlési választáson a vesztegetéssel gyanúsított Völner Pál helyett Komárom-Esztergom megye kettes számú választókörzetében – értesült a 24.hu.

Az 50 éves politikus 2014-ben lett önkormányzati képviselő a városban, majd 2019-ben alpolgármesterré választotta a fideszes többségű képviselőtestület. Erős korábban játékvezető és asszisztens volt, a többi közt a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon Kassai Viktor segítőjeként tevékenykedett.

– Sejtem, miért keresnek – mondta a politikus, amikor felhívtuk. Esetleges indulásáról pedig azt mondta:

Amikor hivatalos információ lesz az országos választmánytól, akkor derül ki, hogy ki indul.

Arra a kérdésünkre, hogy vállalná-e a jelölést, azt mondta: ezt a családjával kell megbeszélnie.

A 83 millió forint kenőpénz átvételével gyanúsított Völner Pál a botrány miatt lemondott államtitkári posztjáról, ám parlamenti mandátumát megtartotta, azonban az biztos, hogy nem indul újra a körzetben, ahol 2010 óta egyéni képviselő.

Ráadásul, információink szerint, már Völner választókerületi elnöki posztjára is megtalálták az alkalmas személyt. Úgy tudjuk, hogy hamarosan Hernádi Ádámot, Esztergom polgármesterét nevezhetik ki erre a pozícióra, aki Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató unokaöccse. Kerestük az esztergomi polgármestert is, de nem reagált kérdésinkre, ahogyan a helyi Fideszt is hiába kerestük.

Ez a felállás azért lenne érdekes, mert általában a választókerületi elnökök szoktak egyéniben indulni az országgyűlési választáson, ám ha Hernádi Ádám indulna Völner helyén, akkor le kellene mondania a polgármesteri posztról, és Esztergomban időközi választást kellene tartani. Erős jelölésével viszont erre nincs szükség.

Helyi információink szerint egyébként az esztergomi körzetben komoly feszültség volt a Fideszen belül Hernádi és Völner közt, ám utóbbi büntetőügyének kirobbanásával egyértelműen Hernádi és emberei előtt nyílhatnak meg a lehetőségek.