Bocsánatot kért a lakását felrobbantó járdánházi férfi, 15 évet kapott

Jogerősen 15 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki egy családi vitát követően felrobbantotta járdánházi lakását.

Fórizs Ildikó, a táblabíróság szóvivője megkeresésünkre azt mondta, hogy a férfi a büntetés kitöltésének kétharmada után bocsátható a leghamarabb feltételesen. Az ítélőtábla súlyosított a bűncselekmény minősítésén, és különös kegyetlenséggel, több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek a férfit.

A férfi összebalhézott a feleségével a lakásukban, mely egy négylakásos társasház egyik ingatlana volt. A vita során a férfi felkapott egy fejszét és azzal fenyegette a nőt, hogy megöli.

Miután a nőnek sikerült elmenekülnie a lakásból, a férfi bezárkózott és a kiérkező rendőröket sem engedte be, akik így a padláson át jutottak be a lakásba és azt tapasztalták, hogy a családfő megnyitotta egy pb-gázpalack csapját, és több tárgyat is meggyújtott. A rendőrök a robbanásveszélyt észlelve elhagyták a lakást, majd kinyitották és betörték a lakás nyílászáróit, hogy mérsékeljék a robbanás erejét.

Közben a férfi mindvégig azt kiabálta nekik: „gyertek be!” Rövidesen a gázpalack felrobbant, amelynek következtében az elkövető nyolc napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett.

A férfi az utolsó szó jogán azt mondta, hogy nagyon sajnálja a történteket, és ahogy korábban úgy most is szeretne bocsánatot mindenkitől, akit érintett az esetAmennyiben a robbanás akkor következett volna be, amikor a rendőrök még a lakásban tartózkodtak, akkor az súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhatott volna, illetve, ha a nyílászárók zárva maradnak, akkor a mechanikai hatás a szomszédos lakások válaszfalát kidöntötte, a tetőt pedig leszakította volna, így a kint tartózkodó rendőrök és a szomszédok is életveszélyben lettek volna.

Az ítélőtábla osztotta az ügyészség véleményét, hogy a lehetséges tűzhalál olyan mértékű szenvedéssel járhatott volna, amely megalapozza a különös kegyetlenséggel elkövetés megállapítását. Ugyanakkor az ítélőtábla nem látott indokot sem a büntetés súlyosításra, sem az enyhítésre, s a minősítés súlyosításán kívül helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.