Márki-Zay Péter: 77 százalékkal csökkentettük a rezsit

Elmondta, mi az a két kritérium, amire a rezsipolitikája épülni fog.

„Tudjuk, hogyan lehet igazságosan, okosan és fenntartható módon rezsit csökkenteni. Az új kormány rezsicsökkentése ezért másként fog kinézni” – kezdi legfrissebb Facebook-bejegyzését Márki–Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje.

Orbán Viktor 20 százalékos rezsicsökkentésről beszél. Mi Hódmezővásárhelyen 77 százalékkal csökkentettük az idősek otthonának rezsiköltségeit. Ezt energiahatékonysági fejlesztésekkel sikerült elérni: napelemek adják az áramot, napkollektorok termelik a melegvizet, falszigeteléssel és nyílászárócserével pedig csökkentettük az energiafelhasználást.

A Hódmezővásárhelyen polgármesteri pozíciót is betöltő Márki-Zay azt írja, rezsipolitikájukban mindenekelőtt a szociális szempontokat fogják figyelembe venni, vagyis nem „a fideszesek medencefűtését” tervezik a jövőben támogatni, emellett pedig kiemelt figyelmet fordítanak majd a fenntarthatóságra is, ahogy az a fenti felsorolásban is megjelenik.