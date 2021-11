Lázár János: Mindenkinek jogában áll hülyének lenni és jogában áll meghalni

A koronavírus negyedik hulláma miatt online tartott értekezletet Lázár János kormánybiztos a tram-trainről szerdán este, de szóba kerültek az oltások is, amit a politikus sajátos stílusban reagált le.

A szegeder.hu cikke szerint Lázárt egy oltásellenes nő kérdezte arról, hogyan tud tram-trainezni, amikor ő vegzálva van, utalva ezzel arra, hogy a fideszes képviselőt beoltották a vakcinával.

A kommentelő szerint nincs is járvány, az oltással csak nyomorékká teszik az embereket, az oltás támogatóit pedig egyenesen aljas beteg állatoknak nevezte.

Lázár erre azt mondta,

óriási intellektuális teljesítmény. Én úgy gondolom, hogy az ember a saját életét szabadon kockáztathatja, ez kétségtelenül igaz, tehát mindenkinek jogában áll hülyének lenni és jogában áll meghalni.

Hozzátette ugyanakkor, most a társadalom egészségét is kockáztatja, aki nem tartja magát a járványügyi javaslatokhoz.

Az a kérdés, hogy mások életét kockáztathatja-e, illetve hozzájárul-e egy társadalom egészségéhez, megmeneküléséhez és ahhoz, hogy ez a társadalom túlélje a Covidot azzal, hogy ha magát beoltatja. Én úgy gondolom, hogy aki fölveszi a védőoltást, az mind hozzájárul, hogy ezen minél hamarabb túllegyünk, és hogy ezt a nehéz időszakot összefogva, igaz, kockázatot vállalva, de közösen túléljük

– magyarázta.

Az online tájékoztatón egyébként kiderült az is, hogy nem lesz ünnepélyes átadója a tram-trainnek.

Lázár szerint pedig olyan nem lesz, hogy Márki-Zay nyeri azt a kerületet, ahol most ő az országgyűlési képviselő. Megjegyezte, most csak papíron van polgármestere Hódmezővásárhelynek, hiszen Márki-Zay az országot akarja vezetni, aztán ki tudja, akár a glóbuszt is, elmélkedett Lázár.