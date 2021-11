Külhoni magyaroknak szánt pénzből vettek budai villalakást, Kövér László titkárságáig vezetnek a szálak

Az Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke, Veress László családja használ egy II. kerületi ingatlant, amit egy elvben határon túli magyarokat támogató alapítvány vásárolt meg. Az alapítvány egy Kövér Lászlóval baráti viszonyt ápoló tajvani milliárdos közbenjárásával jutott hozzá több mint 300 millió forinthoz, a külföldről támogatott szervezetek listájára mégsem került fel. A pénzből a villalakáson túl egy Audi A6-osra is futotta, amit a kuratórium elnöke használ, a sógornője pedig 1,8 millió forint adományt kapott, bár nem is határon túli.

Több mint 320 millió forint érkezett külföldről egy olyan alapítvány bankszámlájára, melyet határon túli magyarok támogatására hoztak létre. Csakhogy az adomány jelentős részét nem erre a célra költötték, hanem egy budai ingatlant vásároltak belőle. Mint a 24.hu kiderítette, a II. kerületi villában található lakást Veress László családja használja. Veress Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a kabinetfőnöke, az alapítvány kuratóriumi elnöke, Visontai Kálmán pedig Veress munkatársa az Országházban.

Az erdélyi gyökerekkel rendelkező, külhoni munkájáért kitüntetett Veressnek hivatalosan ugyan semmi köze a 2019-ben vásárolt ingatlanhoz, amikor fölkerestük azt, mégis az anyósa nyitott ajtót. Az asszony elmondta, hogy Romániából érkeztek, és a lakásban szálltak meg, ám annak valódi tulajdonosáról semmit sem tudott. Azt viszont elmondta, hogy valószínűleg a veje, Veress László és családja költözik majd be a lakásba.

A szóban forgó Lorántffy Zsuzsanna úti villában

az ötszobás, 164 négyzetméteres lakást 240 millió forintért vásárolta meg 2019 nyarán a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány.

Arról, hogy ki és milyen jogon használja a lakást, a helyszínen ajtót nyitó anyósa után elsőként Veress Lászlót kérdeztük meg. A beszélgetés leiratát szó szerint közöljük.

Ha jól tudom, van egy Visontai Kálmán nevű munkatársa, aki egy alapítványt vezet. Tud esetleg erről?

Nem. Nem tudok erről. Visontai Kálmán nevű munkatársamat ismerem, de nem ismerem, hogy milyen közéleti tevékenységet végez.

A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványt vezeti, erről hallott?

Tudom, hogy támogatják a külhoni magyarokat. De nem vagyunk annyira közeli munkakapcsolatban. De mi közöm van nekem ehhez?

A II. kerületben van egy ingatlan, amit megvásárolt ez az alapítvány 240 millió forintért, ezt információink szerint az ön családja sajátjaként használja. Arra volnék kíváncsi, hogy hogyan és miért?

Ezt nagyon rosszul tudja, semmilyen ilyen információ nem helytálló. Nem tudom, honnan veszi ezeket, de beszéljen Visontai Kálmánnal.

Amikor becsöngettem ebbe a lakásba, akkor az ön anyósa nyitott ajtót.

Hát… Ő az, az én anyósom.

Értem, de most mondta, hogy nem helytállók az információim, miközben az anyósa nyitott ott ajtót.

Várjon, egy pillanat. (…) Ezek beteg emberek, hagyja ki őket az üzelmeiből!

Ezután Veress László bontotta a vonalat.

Anyósa mellett a körülmények is ellentmondanak Veress állításainak. A villa lakói közül többen azt mondták lapunknak, hogy Veress családtagjai jönnek-mennek a lakásban, mással nem is találkoztak ott. Ezt tapasztaltuk mi is, amikor ott jártunk: akkor Veress László felesége is az ingatlanhoz érkezett. Az asszony a két gyerekével lépett be a kapun, a kódot ismerve. Ő és a gyerekei is otthonosan mozogtak a villa kertjében, ami közel is van nekik, hiszen – mint azt Veress anyósától megtudtuk – a Veress család most a szomszéd házban lakik.

Az épületen egyébként ottjártunkkor semmi sem utalt arra, hogy egy alapítványnak ad otthont. Sem a lakáshoz tartozó kaputelefonon, sem a postaládára nem volt kiírva semmi. Csak a földhivataltól kikért tulajdoni lapról lehet tudni, hogy az ingatlan ezé a szervezeté. Látogatásunk – valamint Veress Lászlóval folytatott telefonszbeszélgetésünk – után viszont valaki filctollal annyit kiírt, hogy MTHA, ami a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány rövidítése.

Láthatatlan alapítvány a külhoni magyarokért

De nem csupán a II. kerületi luxuslakás környékén, máshol sincs nyoma a szervezet érdemi tevékenységének. A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványt két évvel ezelőtt alapították, azonban honlapja, sőt bírósági bejegyzése szerint még e-mail címe sincs. Híradások nem jelentek meg a tevékenységéről. Tavalyi és tavalyelőtti pénzügyi beszámolóit jelentős késéssel, idén októberben adta csak le. A kuratóriumot a már említett Visontai Kálmán vezeti, másik két tagja az erdélyi Czegő Piroska és Czegő Krisztina, anya és leánya. Mindketten Veress László feleségének ismerősei.

A szervezet hivatalosan határon túli magyar fiatalok támogatásával foglalkozik. Az alapítvány bírósági bejegyzésében meghatározott célként az olvasható: „Lehetőségei szerint támogatni kívánja a Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy a nagyvilágban bárhol magyarul tanuló, önmagukat magyar nyelven képezni akaró fiatalokat, a magyar kultúrával és tudománnyal összefüggő ismereteik elmélyítését, valamint külhoni magyar fiatalok kapcsolatainak erősítését Magyarországgal, a magyarországi fiatalok kapcsolatainak erősítését pedig a külhoni magyarsággal. A Kárpát-medence magyar kulturális örökségének megőrzése, ezzel kapcsolatosan filmek, videók, könyvek, egyéb kiadványok készítésének támogatása.”

E magasztos célokhoz képest 2019-es beszámolója alapján az alapítvány

13 millió forintért beszerzett egy Audi A6-os gépjárművet. Ezt Visontai Kálmán használja.

240 millió forintért megvásárolta az eredetileg két helyrajzi számon nyilvántartott budai luxuslakást. Ezt használja jelenleg a Veress család.

12,5 millió forintot fordított egy visegrádi erdőszéli telek megvásárlására.

4 millió forint volt az ingatlanvásárlások jogi költsége.

2,4 millió forintot (fejenként 600 ezret) költöttek négy magánszemély támogatására – látszólag ez a tevékenység felel meg az alapítvány deklarált céljának.

Továbbá 35 millió forintot adtak az Erdélyben bejegyzett Ábel Egyesületnek. Az egyesület elnöke az a Stefán Károly Róbert, aki megalapította a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványt.

A felsorolt tételek alapján az alapítvány a beérkezett adomány meghatározó részét nem határon túliak támogatására fordította.

Honnan van a pénz?

Az alapítvány pénzügyi beszámolója szerint mindössze egyetlen, méghozzá nemzetközi forrásból kapott adományt, összesen 322 millió forintot. A támogató megnevezéséhez csak annyit írtak, hogy egy Probillion Limited nevű cég adta a pénzt, a cég székhelyét, adószámát, ügyvezetője vagy tulajdonosa nevét nem közölték. Csakhogy ilyen nevű céget nem találtunk sem internetes kereséssel, sem a legnagyobb nemzetközi cégadatbázisokban. Mindössze két hasonló nevű társaságra bukkantunk: az egyik egy 2015-ben megszűnt hongkongi vállalat, a másik egy szintén megszűnt, Malajziában bejegyzett cég volt.

A hongkongi társaság után kutatva több forrásunk jelezte, hogy a támogatás feltehetően Frank Liu tajvani milliárdos üzletember köréből érkezhetett, aki Magyarországon is ismert adományozó és befektető hírében áll, és ő mentette meg a csődtől a pápai húsipari vállalatot. A vállalkozó az Index tavalyi cikke szerint jó barátja Veress László főnökének, Kövér László házelnöknek, aki Pápáról származik.

Frank Liu Kövértől kapta meg ünnepélyes keretek között a magyar állampolgárságot. Idén nyáron a magyar-kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmazta az üzletembert, ugyancsak Kövér kezdeményezésére.

Liunak az állami Magyar Fejlesztési Bankkal is van közös üzlete: egy 200 millió eurós alapot hoztak létre, amelybe Frank Liu és a magyar állami bank fele-felerészben szállt be.

Miután az alapítvány támogatásával kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük Liu érdekeltségeit, cégei képviseletében a Magyarországon alapított Chi Fu Investment Fund Management Zrt. vezérigazgatója válaszolt. Austin Jieh először azt írta:

Az említett alapítványról nincs tudomásunk, és nem adományoztunk ennek a szervezetnek.

Néhány nappal később a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványnak is feltettük kérdéseinket. Ezután újabb levél érkezett Frank Liuéktól. Már emlékeztek az alapítványra, és közölték, üzleti partnereikhez fordultak azzal, hogy támogassák a külhoni magyarokat segítő szervezet létrejöttét. Újabb levelükben ez áll:

A teljes cégcsoportra kiterjedő kutatást végeztem. Ennek eredményeként feltűnt, hogy 2019-ben adományokat kértünk több olyan cégtől, amelyekkel kapcsolatban álltunk. Abból a célból kértünk támogatást, hogy létrejöhessen a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány. Ám nincs információnk arról, hogy pontosan melyik cég döntött végül úgy, hogy adományoz az alapítványnak.

A tajvani érdekeltségű cégcsoport levelével szinte egy időben érkezett meg a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány válasza is, ebben hasonló magyarázatot adtak a több százmilliós adományra.

A Magyarországon egyéb adományozásairól is ismert Frank Liu úr magánbefektető közreműködésével, az ő külföldi partnereitől kapott az Alapítvány 2019-ben magántámogatást

– írták.

Azt tehát egyikük sem tisztázta, hogy pontosan mely cégtől érkezett az adomány, és annak ki a tulajdonosa. De a válaszokból az körvonalazódik, hogy a Kövérrel jó kapcsolatot ápoló Frank Liu üzleti köre finanszírozta azt a luxuslakást, amit a házelnök beosztottja, Veress László és családja használ – miközben a támogatott, Veress munkatársa által elnökölt alapítvány elvileg külhoni magyar fiatalokat segít.

Nem regisztrálták magukat külföldről támogatott civil szervezetként Érdekes szála a történetnek, hogy a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány 2019-ben kapott külföldi forrásból 322 millió forintot. Ekkor a Fidesz által alkotott civiltörvény értelmében köteles lett volna regisztrálnia magát külföldről támogatott civil szervezetként. A 2017-ben elfogadott törvény ugyanis kimondta, hogy minden civil szervezet, amely egy évben legalább 7,2 millió forint támogatást kap külföldi forrásból, köteles magát regisztrálni a külföldről támogatott civil szervezetek nyilvántartásában, és ezt honlapján és kiadványain is feltüntetni. Arra a kérdésre, hogy ezt miért nem tette meg az alapítvány, azt a választ kaptuk, hogy az előírt kötelezettséget egy adminisztratív hiba miatt nem tudták teljesíteni, késedelembe estek. Utóbb pedig okafogyottá vált a hiánypótlás, mivel a jogszabály megváltozott, hatályon kívül helyezték a hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettséget. Csakhogy a jogszabályt 2021 májusában vonta csak vissza a törvényhozás. Tehát az alapítványnak majdnem két év alatt nem sikerült eleget tennie a fenti szabálynak.

A kuratórium elnöke magának is ellentmond

Visontai Kálmán telefonon és írásban adott válaszai merőben eltérnek egymástól. A kuratóriumi elnök telefonon – csakúgy, mint Veress László – először tagadta, hogy Veress családja használja a II. kerületi lakást, majd miután neki is jeleztük, hogy parlamenti munkatársának anyósa nyitott ajtót, elismerte, hogy valóban Veres László rokonai vannak az ingatlanban.

3-4 napja vannak ott, és mondjuk, még egy hétig

– vallotta be.

Egy nappal később írásban ugyanakkor Visontai már azt közölte – Veress anyósa és apósa említése nélkül –, hogy szeptember 1-je óta „egy külhoni magyar házaspár” részére biztosít az alapítvány térítésmentes elhelyezést, mindaddig, amíg a súlyos, krónikus betegségben szenvedő egyik házastárs magyarországi gyógykezelése ezt szükségessé teszi. Vagyis az első állításával szemben nem 3-4 napja, hanem két hónapja vannak az ingatlanban Veress szülei, már amennyiben Visontai ezúttal igazat állított.

Az ingatlanvásárlásról szólva Visontai azt mondta, befektetésként vették a 240 milliós lakást, mert amikor az alapítvány elkezdte a működését, akkor a koronavírus-járvány is elindult, ez a befektetés pedig jobb döntésnek tűnt, mint hogy bankban álljon a pénz.

Abban sem voltam biztos, hogy a bankok létezni fognak

– jelentette ki.

Ennek ellentmond az a tény, hogy az ingatlant 2019 júliusában vásárolták meg, miközben a koronavírus-járvány első fertőzöttjeit csak 2019 legvégén azonosították Kínában. Világjárvánnyá pedig csak 2020 márciusában nyilvánították, Magyarországon is ekkor jelentek meg az első betegek.

Visontai arról is szólt, hogy befektetésük idővel más célokat fog szolgálni, arra utalva, hogy esetleg eladhatják az ingatlant. Ehhez képest írásos válaszában azt közölte, hogy a megvásárolt lakás rendeltetése az alapítványi célok segítése, közösségi központként.

A kuratóriumi elnök állítása szerint nem kap fizetést az alapítványnál végzett munkájáért, amit négy évre vállalt. Cserébe a 13 millió forintért vett Audi A6-ost ő használja, ez az ő „tiszteletdíja, kompenzációja”, mondta.

Természetesen megkérdeztük az alapítvány vezetőjét a támogatást nyújtó Probillion Limitedről is, ám nem árult el részleteket. Azt mondta, azt kihagyná a történetből, mert meg akarja védeni őket. Csak annyit tudtunk meg tőle a titokzatos vállalatról, hogy az alapítványnak juttatott 322 millió forint – akkori árfolyamon egymillió euró – ennek a cégnek nem tétel.

Arról is érdeklődtünk, hogy a beérkezett támogatáshoz képest miért csekély összeggel támogattak magánszemélyeket. Ekkor Visontai ismét a koronavírus miatti leállásokra hivatkozott, de azt mondta, a kapott pénz várakozik, nem elköltött összegként tartják nyilván. Szerinte azért van ez így, mert „nincs logikusan hogyan osztani a pénzt”, bár hogy a Covid-járvány miért zárja ki a határon túli fiatalok támogatását, nem teljesen világos, még ha a kapcsolattartás esetleg nehezebbé is vált.

Az már a szervezet 2020-as pénzügyi beszámolójából derült ki, hogy a korábbi négy támogatott magánszemély mellett további három is pénzhez jutott az alapítvány jóvoltából. Közülük 1,8 millió forint adományban részesült Kovács-Darnót Renáta, Visontai Kálmán feleségének a testvére, vagyis az alapítvány vezetőjének sógornője, aki ráadásul nem határon túli magyar. A családon belül kiosztott támogatást firtató kérdésünkre Visontai azt mondta:

Ő és a férje is elvesztette a munkáját a koronavírus-járvány idején, amit kapott, azt majd támogatás formájában vissza fogja adni valamikor az alapítványnak. Ezek nem olyan pénzek, amelyek eltűntek, vagy el lettek herdálva.

Hozzátette, az övék egy magánalapítvány, amiben magántámogatás van.

Ez nem az a klasszikus történet, hogy az állami pénzeket jól lenyúlták, ami egyébként rendszeres

– zárta rövidre az ügyet a házelnök kabinetfőnökének munkatársa.