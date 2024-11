„A BRFK Mikulása már megjött” – elsírta magát Csongrádi László, amikor visszakapta ellopott olimpiai aranyát

Szeptember közepén nagyon szomorú hírről számolhattunk be: betörtek Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó házába, és többek között ellopták a szöuli aranyérmét is. Az ügy most megoldódott, a megtalált érmet a rendőrség visszaszolgáltatta a kiváló sportolónak.

„Ez év szeptember 3-án éjjel az akkor még számunkra ismeretlen K. Roland besurrant egy XV. kerületi családi házba, ahonnan bonboniert, és egy aranyérmet vitt el. Nem is akármilyen aranyérmet. A legfontosabbat, a legdrágábbat, egy olimpikon aranyérmét. A ház tulajdonosa Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó az aranyérmet 1988-ban a szöuli olimpiai játékokon érdemelte ki a magyar kardcsapat tagjaként – írta közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A nyomozás során látókörbe került egy 46 éves férfi, aki a gyanú szerint 2024. március 13-a és október 29-e között összesen 21 esetben lopott – főként besurranásos módszerrel. Mindent vitt, amit csak talált, többek között azt a bizonyos aranyérmet, amit aztán eladott valakinek, aki továbbadta egy fémkereskedőnek. Ott találták meg a rendőrök. „A 46 éves K. Rolandot a bíróság letartóztatta. Tehát az aranyérmet visszaszereztük és valami olyan boldogsággal találkoztunk, ami miatt érdemes ezt a munkát csinálni” – olvasható. A becses érmet Molnár Gábor alezredes vitte vissza Csongrádi Lászlónak, aki elsírta magát. A 65 éves sportoló az 1988-as, szöuli olimpiára Bujdosó Imre, Gedővári Imre, Nébald György és Szabó Bence mellett a kardcsapat tartalékjaként jutott ki. Végül a döntőben Nébald sérülése miatt lépett pástra. 1990-ben világbajnoki második volt csapatban, 1988-ban, 1989-ben, 1991-ben, 1992-ben és 1993-ban újpesti klubjával BEK-győztes volt. Kapcsolódó Kirabolták a magyar kardvívót, elvitték az olimpiai aranyát Csongrádi László az 1988-as szöuli játékokon nyert a kardcsapat tagjaként.