Fideszes szóvivő lett a Megafon egyik influenszere

Új szóvivővel erősít a Fidesz-frakció – jelentette be a párt Facebook oldalán. A bejegyzésből kiderül, hogy a megafonos Ibolya Csenge Gabriella igazol a párthoz, akit úgy mutatnak be, mint „korábbi televíziós újságírót, műsorvezetőt, politikai kommunikációs szakembert”. Mint írják, Ibolya a hagyományos sajtó mellett a közösségi médiában is tolmácsolja majd a Fidesz-frakció üzeneteit, reakcióit. Megjegyzik azt is, hogy a Megafon munkatársa anyanyelvi szinten beszél angolul, „így a nemzetközi sajtóban is találkozhatnak vele a jövőben”.

Tavaly év végén a 24.hu írta meg, hogy legalább nyolcmilliárd forint érkezett az elmúlt években a kormánypárti influenszereket foglalkoztató, illetve a Fidesz érdekében kampányokat folytató szervezetekhez, köztük a Megafonhoz is, úgy, hogy az összeg forrásáról semmi sem deríthető ki.