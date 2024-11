Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke volt pénteken az ATV Szigorlat című műsorának vendége, akinek legutóbb azon ötletéről írtunk, hogy tíz évente 100 ezer forinttal kellene jutalmazni a még mindig házasságban élő párokat. Ezt megelőzően azzal került a hírekbe a Mi Hazánk politikusa, hogy pártja bejelentette, őt indítják Tolna vármegye 2-es választókörzetében az időközi parlamenti választáson, amit a térség addigi, fideszes képvisleője, Potápi Árpád János októberi halála miatt kellett kiírni.

Az időközin való indulásról az ATV stúdiójában is faggatták a politikust, aki azt mondta, bár a térség erős fideszes bástyának számít, a Mi Hazánk minden választásnak úgy megy neki, hogy meg akarja nyerni. „Volt már arra példa a korábbi ciklusokban, hogy időközi választásokon sikerült a Fidesz kétharmadát lebontani, tehát ez is egy lépcső lehet ebbe az irányba” – fogalmazott Dúró Dóra, megtoldva ezt azzal a kijelentéssel, hogy a Fidesz országos támogatottsága 2010 óta nem volt annyira mélyen, mint most. Szerinte bármilyen eredmény születik Tolna 2-ben, egy évvel a választások előtt egy időközi választásból hasznos tapasztalatokat lehet levonni. Az időközi választást a következő év januárban tartják majd.

Dúró Dórát Tyirityán Zsoltról, a Betyársereg vezetőjéről is kérdezték, aki a nyári választások előtt együtt kampányolt Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével (és akiről akkor született az első cikk a 24.hu-nál, amikor egy temetés után ököllel megütötte Dúró Dóra férjét, Novák Elődöt). Tyirityán Zsolt saját bevallása szerint nemzeti szocialista, egy alkalommal úgy fogalmazott épp lapunknak, hogy ha a liberálisok szemében a tevékenysége nácinak számít, vállalja. Dúró Dórát arról kérdezték, hogy milyen értékek miatt fontos az, hogy fenntartsák a szövetséget Tyirityánnal és a Betyársereggel. A politikus azt mondta, vannak közös akcióik.

Tyirityán Zsolt egy másik szervezet vezetője, akikkel vannak valóban közös akcióink, főleg a közbiztonság terén, hiszen nagyon sok olyan település van – egyébként a Tolna vármegyei választókerületben is – ahol fennáll ez a probléma, amelyek orvoslásában a Betyársereg segít nekünk. Ugyanakkor ideológiailag vannak nézetkülönbségek közöttünk, de ez teljesen normális, és ez minden más párt esetében is így van. Azért van ő egy másik szervezetben, és nem a Mi Hazánkban, mert más ideológia mentén gondolkodik

– fogalmazott a Mi Hazánk alelnöke.

A politikust a pártok erőviszonyairól is megkérdezték a műsorban, azzal a felütéssel, hogy egyes mérések szerint ha ma tartanának parlamenti választásokat, mindössze három párt jutna be az Országgyűlésbe: a Fidesz-KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk. A kérdésre, hogy ebben az esetben melyik párt felé húznának, Dúró Dóra azt mondta, egyiküket sem támogatnák.

Azt már most ki tudom jelenteni teljes bizonysággal, hogy mi nem fogunk koalícióra lépni sem a Fidesszel, sem a Tiszával, ha egy ilyen helyzet adódna

– jelentette ki.