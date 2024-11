Törölte egy Star Wars-film premierjét, helyette a Jégkorszak 6-ot mutatná be a Disney

A Disney és a Lucasfilm tavaly jelentett be három új Star Wars-filmet, sőt, premierdátumokat is rendeltek hozzájuk. A Jon Favreau rendezésében készülő The Mandalorian and Grogu című filmet – a főbb szerepekben Pedro Pascallal és Sigourney Weaverrel – 2026-ban láthatja majd a közönség, a következőt pedig 2026 decemberére tervezték. Utóbbi azonban elmarad, a Jégkorszak 6 kapta meg helyette ezt a premierdátumot – írja a Variety.

Pontosan nem tudni, melyik filmet tervezték ekkorra, de volt már egészen konkrét projekt, ami Daisey Ridley főszereplésével Sharmeen Obaid-Chinoy rendezésében készült volna, és Rey történetét folytatta volna, aki egy új Jedi Rendet épít. A projektből nemrég lépett ki a Peaky Blinders alkotója, Steven Knight.

Nem ez az első eset, hogy egy potenciális Star wars-folytatás azelőtt véget ér, hogy elkezdődött volna: Patty Jenkins rendező, Kevin Feige, a Marvel producere, Rian Johnson, Az utolsó Jedik rendezője és a Trónok harca alkotói, David Benioff és D.B. Weiss is jelentettek már be új részeket az évek során, de egyik sem valósult meg.

A másik, egyelőre cím nélküli Csillagok háborúja-film továbbra is a tervek szerint 2027. december 17-én kerül a mozikba.

Közben az is kiderült, hogy a több X-Men filmen is dolgozó Simon Kinberg vezényletével a Lucasfilmnél újabb Star Wars-trilógiát fejlesztenek, amiben központi szerepet fog kapni Ridley hősnője, lehetséges, hogy emiatt vált feleslegessé a tervezett szólófilm.