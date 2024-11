Nagy Feró: Most egy ideig páleszmentes életét élek

Nagy Feró szereti a pálinkát, ezt nem egyszer hangsúlyozta már. Többször nyilatkozott arról, hogy szokása egy stampedlivel indítani a napot, mert

A Kossuth-díjas énekes azonban nemrégiben azon kapta magát, hogy az elmúlt időszakban a kelleténél kicsit többet ivott. Ezért úgy döntött, egy időre leteszi a poharat, életmódot vált.

Nem végleges ez, de most magamat büntetem egy kicsit. Azt vettem észre, hogy egy pohárkával mostanában többet iszom a kelleténél. Nincs nagy baj, de megálljt kell parancsolnom magamnak, így most egy ideig biztosan páleszmentes életét élek. Vége, most befejeztem erre az időszakra. Persze még két hónap hátravan az évből, így karácsonykor szívem szerint már koccintanék