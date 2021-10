A kempingezés is engedélyköteles lesz a Szigetcsúcson, miután természetvédelmi terület lett

Kisorosziban a kormányhivatal leállította egy híd építésének a tervezési munkálatait, a polgármester pedig arra készül, hogy megnevezi a károkozókat.

Bonyolult az ügy, egyelőre nem tudok konkrétumokat mondani. Folyamatosan egyeztetünk a kormányzati szervekkel

– ezt válaszolta Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere, amikor arról kérdeztük, hogy a Szigetcsúcs új besorolása után milyen feltételek mellett lehet használni a területet. Ezt a kérdést a község vezetője is feltette a Pest Megyei Kormányhivatalnak. A szigetspiccet azt követően nyilvánították országos jelentőségű védett természeti területté, hogy a tiltakozások hatására elállt a kormány a Szentendrei-szigetcsúcs 370 millió forintos fejlesztésétől.

A polgármester a kormányhivatalnak küldött levelében megjegyezte azt is, hogy

a területen nyári időszakban több ezer ember fürdik, sátoroz, melynek a kommunális kiszolgálását az önkormányzat, illetve most egy vele szerződésben lévő vállalkozó biztosítja. Megítélésem szerint ebben a formában biztos, hogy nem folytatható a tevékenység a jövőben, így változtatunk kell a szerződéses feltételeken is.

A kormányhivatal válasza szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a védett területen különböző tevékenységekhez. A természetvédelmi törvény ezek közül néhányat nevesít is, például külön engedély kell a fű kaszálásához, a horgászathoz, a közösségi és sportesemények rendezéséhez, de még a járművel közlekedéshez is.

Az önkormányzat az oldalán közzétett közleményében ki is emeli, hogy a jelenlegi állás szerint autóval nem lehet a területre sem bemenni, sem ott parkolni. Ez alól a külön engedéllyel rendelkező munkagépek és személyek gépjárművei kapnak csak felmentést a munkavégzésük érdekében. A Pest Megyei Kormányhivatal a polgármesternek küldött levelében úgy összegez, hogy csak a konkrét tevékenység megjelölése után tudnak válaszolni arra, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni a területen. Ezért mi rá is kérdeztünk a hivatalnál arra, lehet-e majd például kempingezni, strandolni a Szigetcsúcsnál.

Azt a választ kaptuk, hogy a Szigetcsúcs területe szabadon látogatható továbbra is, de

a konkrét terület igénybevétele, a területfoglalással járó sátras, illetve lakókocsis kempingezés természetvédelmi engedélyköteles tevékenység.

Kinek kell kikérnie az engedélyt?

„Egyelőre nem sok információval tudunk szolgálni, de az engedélyt szerintem az önkormányzatnak kell kikérnie” – ezt már Csatos Gergely, a kempinget üzemeltető cég ügyvezetője válaszolta a 24.hu-nak, amikor a terület jövőjével kapcsolatban kérdeztük. Jelenleg arra várnak, hogy az önkormányzat meghatározza, milyen tevékenységet lehet folytatni a területen.

Egyelőre aggódunk, nem tudjuk, hogy lehet-e majd egyáltalán kempingezni és strandolni a területen

– tette hozzá Csatos.

Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője azt emelte ki, hogy ezek a területek „természetvédelmi érintettséggel” rendelkeznek 1985 óta, de most végre egy egyértelmű jogi helyzet alakult ki. Arról is beszélt, hogy máshol is vannak önkormányzati tulajdonú, védett természeti területek Kisorosziban, de azoknak a kezelésével kapcsolatban nem merültek fel egyelőre ilyen kérdések.

Viszont nem is az önkormányzat szerepét tartja most lényegesnek, szerinte ugyanis a védett természeti területen tevékenységet végző vállalkozónak, vagyis a kemping üzemeltetőjének állna érdekében utánajárnia, milyen feltételek mellett és milyen engedélyeket birtokában lehet jogszerűen tovább használni a területet.

A természetvédelmi hatóság ugyanis korlátozhatja például a lakókocsihelyek kialakítását és a járművel történő közlekedést a Szigetcsúcson, ezért a kemping zavartalan üzemeltetése és a természeti értékek megóvása érdekében érdemes előre tisztázni, hogy az élővilág védelme és a turisztikai tevékenység miként egyeztethető össze. Ehhez egy átgondolt üzemeltetési terv szükséges, abban pedig a nemzeti park igazgatóság tud szakmai segítséget adni, hogy hol javasolt például a lakókocsihelyek kialakítása, illetve hol lenne szükség a terület zavartalanságát biztosítani.

A polgármester megnevezi a károkozókat

Hétfőn képviselő-testületi ülést tartottak Kisorosziban, melyen szóba került a Szigetcsúcs helyzete is. Egyelőre nem a terület jövője volt a téma, sokkal inkább az elmúlt hetek eseményei.

A polgármester elmondta, hogy sikerült megállapodni Guller Zoltánnal a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával és a kivitelezővel is. A kivitelező visszafizette az előleget a falunak, az önkormányzat pedig a Magyar Turisztikai Ügynökségnek. Vagyis anyagi kár nem érte az önkormányzatot, Molnár Csaba szerint viszont az egyéb károk feldolgozása hosszú időt vesz majd igénybe.

Ezt követően arról beszélt, hogy a következő testületi ülésen egy napirendi pontot annak szentel majd, hogy bemutassa név szerint, „kik és milyen tevékenységet végeztek a Szigetcsúcs leállításának ügyében, és mekkora kárt okoztak ezzel a településnek”.

A polgármester beszélt arról is, hogy miután a Szigetcsúccsal egy időben a Kis-Dunát és az árterét is védett természeti területté nyilvánították, ezért a megyei kormányhivatal leállította a Dunabogdány és Kisoroszi közé tervezett, körülbelül 300 méter hosszú, gyalogos-kerékpáros híd tervezését is. Molnár Csaba elmondta azt is, hogy Guller jelezte neki, a továbbiakban sem a rév fejlesztésében, sem a településkapu kiépítésében nem vállal szerepet a turisztikai ügynökség.