Kubatov előre tudta, hogy meg fog jelenni Borkai szexvideója

Folytatta a Borkai-ügyet feltáró cikksorozatát a hvg.hu. A harmadik részből kiderül, hogy Borkai Zsolt győri polgármester éppen teniszezett, amikor rengeteg nem fogadott hívás érkezett a telefonjára Kubatov Gábortól, illetve Molnár Ágnestől, a Fidesz regionális igazgatójától 2019 októberében.

Borkai a teniszezés után visszahívta a fideszes pártigazgatót.

Kubatov Gábor a megjelenés előtt tudta, hogy nyilvánosságra kerülnek a hajón készült szexuális tartalmú felvételek. Azt nem tudom, hogy ő ezt honnan tudta, illetve nem is kérdeztem. Nagyon rövid szóbeli üzenet volt ez tőle, azt még hozzátette, hogy a tartalma a nők, a szexbotrány, a korrupció és a drog lesz, mely be is igazolódott

– idézi a cikk Borkai rendőrségen tett vallomását.

„Az életem gyakorlatilag tönkrement, fogalmam sincs, hogyan mentem meg a családomat és az ügyvédi karrieremet, gyakorlatilag tönkrement ember vagyok” – mondta a rendőröknek Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, a hajós orgia másik résztvevője. Hasonlóan érzett a társaság többi tagja is, míg a vendéglős Ervin azért borult ki, mert a médiában szembesült azzal, hogy bár ő nem is szexelt a hajón, a felvételeken mindannyian rajta voltak. „Én ezt követően össze is szólalkoztam Rákosfalvyval, mivel ő hozta nyakunkba a bajt, hiszen itt ő és Borkai volt a célpont, de minket is belekevertek” – mondta a nyomozóknak.

A felvételen szereplő nőket is megviselték a történtek, egyikük, Gabi, amikor meglátta a felvételeket, több percig magához sem tért a vallomása szerint; két napig a szavakat is összecserélte, nem tudott összefüggően beszélni, a stressz miatt sokat fogyott, nem bírta lenyelni az ételt. Konzervatív édesanyja pedig nem is értette, hogy történhetett ilyen.

A rendőrök két szálon indítottak nyomozást az ügyben, egyrészt Rákosfalvy feljelentése nyomán zsarolás miatt, másrészt pedig a képeket nyilvánosságra hozó Ördög ügyvédje nevű blog miatt, amelynek készítője vagy készítői különleges személyes adatokkal élt(ek) vissza.

A zsarolást a tanúvallomások alapján viszonylag hamar fel tudták göngyölíteni. Eszerint K. Lilit, az ikerlányok egyikét F. Gábor és felesége, F. Klaudia bízta meg azzal, hogy készítsen felvételt. Ezért százezer forintot ígértek neki, ő pedig teljesítette a megbízást. A rendőrségi gyanúsítás szerint a felvételeket továbbította Klaudiának. F. Gábor megbízásából 2019 márciusában J. Zoltán – P. Zoltán közvetítésével – felkereste Rákosfalvyt. A zsarolás útján szerzett tízmillió forinton a nyomozók szerint F. Gábor és J. Zoltán fele-fele arányban osztozott.

Rákosfalvyt egy focis körökben beágyazott társaság segítette annak kiderítésében, hogy kik állnak a zsarolás mögött. Tóth Csaba a biztonsági szektor egyik ismert alakja, legalább két évtizede biztosít futballmérkőzéseket a legkeményebb szurkolótáborokkal szemben, az ő társa Mikó István. A felvételeket tartalmazó pendrive-ot végül a Dózsa György úti gázoló, M. Richárd adta át a Four Seasons Hotelben, aki F. Gábor ismerőseként keveredett bele az ügybe.