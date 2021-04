Mindent mozdíthatót ellopott a szekszárdi futballistáktól a takarítónő a barátjával

A szekszárdi fociklub képviselője tett feljelentést múlt csütörtökön, mert valaki több alkalommal is sportcipőket, sportfelszereléseket, illatszereket lopott az egyesület öltözőiből.

A szekszárdi rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, melynek során rövid időn belül a látókörükbe került, egy, az egyesületnél dolgozó alkalmazott, aki összefüggésbe hozható a lopásokkal. A nyomozók pár nappal ezelőtt tetten érték a klubnál dolgozó takarítónőt és barátját, akiknél 22 darab, az öltözőkből ellopott tárgyat, focicipőket, tusfürdőket, hátizsákokat és egyéb értékeket találtak.

A rendőrök a 33 éves szekszárdi férfit és a 34 éves barátnőjét is előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki lopás miatt. Az elkövetők kihallgatásukkor elismerték a bűncselekményeket. A szekszárdi nyomozók a náluk tartott kutatás során korábbi lopásokból származó értékeket is találtak. A rendőrök több tucat sértettet azonosítottak már. És a még nem azonosított értékek tulajdonosainak felkutatására is intézkedéseket tettek.