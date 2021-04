Gátlástalan megszállottságot jelez a Szondi-teszt VV Fanni feltételezett gyilkosánál

VV Fanni feltételezett gyilkosával több elmeorvosi szakértő is beszélgetett, így a bíróság a hétfői tárgyaláson teljes képet kaphatott az elmeállapotával kapcsolatban, írja a Blikk.

A lap információi szerint a szakvélemény többek között leírta, hogy B. László esetében az úgynevezett Szondi-teszt gátlástalan megszállottságot jelez.

Dr. Lichy József ügyvéd, aki a büntetőügyben Novozánszki Fanni családjának jogi képviseletét látja el a lapnak arról beszélt, nagyon megdöbbent, amikor ezt olvasta.

Legutóbb hasonló megfogalmazásra a móri mészárlás egyik elkövetőjének, Nagy Lászlónak a papírjaiból emlékszem. Nagynál is jelen volt a személyiségzavar, de attól még tökéletesen átlátta, hogy amit csinál, az milyen következményekkel jár. Szóval ezek az emberek nem olyanok, mint például a skizofrének, akik nem létező hangok parancsára bántanak másokat, aztán amikor kitisztulnak, nem is emlékeznek tettükre. Itt egészen mással állunk szemben. Nagy és B. is felméri, mit tesz, később pedig akár maga előtt is képes letagadni a valóságot

– nyilatkozott.

A Blikk szerint B. Lászlót a hétfői tárgyaláson leginkább az zavarta, amikor a férfiasságával kapcsolatos önértékelési zavarairól beszéltek a szakértők. A vizsgálatok szerint ugyanis a vádlott rendkívül érzékeny és sértődékeny, viselkedésében paranoid elemek is megtalálhatóak.

Kapcsolataiban pedig sokszor neurotikus, érzéseit sokáig, akár az önkínzásig menően elfojtja, de aztán egyszer csak robbanásszerűen minden kitör belőle.

A cikkben emlékeztetnek, a nyolc emberéletet követelő móri mészárlás kiagyalója és egyik elkövetője, Nagy László is komoly pszichés problémákkal küzdött: önmagával is képes volt elhitetni, hogy a vérengzést nem is ő követte el, hanem egy, a valóságban nem létező banda.

Mit tudunk eddig?

Az egykori valóságshow-szereplő három évvel ezelőtt tűnt el. A vádirat szerint a 35 éves B. László sem állandó munkahellyel, sem rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, viszont költekező életmódja fenntartásához pénzre volt szüksége, ezért elhatározta, hogy megkísérel pénzt szerezni a nőtől. Hosszas próbálkozást követően 2017. november 20-ára meg is beszélt egy találkozót vele a nő lakására.

Ezt követőn addig verte az otthonában, amíg a vérző nő magatehetetlen állapotba nem került. Ezután B. László több értéktárgyat magához vett, eltette a nő okmányait, illetve olyan dolgokat, amelyekkel azt a látszatot kelthette, hogy az elutazott. A férfi ezután a lakáshoz tartozó mélygarázsba parkolt, majd a még mindig magatehetetlen állapotban lévő nőt kézben levitte az autóhoz, a hátsó ülésre tette, és elhajtott a XIII. kerületi Cserhalom utcáról nyíló, a Rákos patak mellett húzódó elhagyatott szervizúthoz.

Itt a férfi a korábbi bántalmazás következtében eddigre már életét vesztett lány holttestét összekötözte és a gépkocsi csomagtartójába tette. B. László a járművel Siófokra utazott, majd a holttesttel másnap a szalkszentmártoni bányatavakon keresztül a Duna bal partján lévő elhagyatott, használaton kívüli régi kompátkelőhöz hajtott, ahol a testet a Dunába helyezte.

Egy autómegosztó alkalmazás révén egyébként egy utast is magával vitt, amikor levitte Siófokra a kocsi csomagtartójába tett áldozatot. A férfi pár nappal később további értékeket hozott el a lány lakásából.

VV Fanni holtteste mind a mai napig nem került elő, noha a felkutatására több száz millió forintot költöttek már.

A Fővárosi Főügyészség nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emelt vádat B. László ellen, azzal hogy beismerés esetén legkorábban 30 év múlva bocsássák szabadon feltételesen. B. László azonban nem kötött alkut.

B. László az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy hibázott, amikor elvitte az ájult lányt. Azt állította, hogy Fanni barátnőjével beszélt meg aznapra egy találkozót, mert egy projektet szeretett volna beindítani, amiben Fanni is partner lett volna, és a közös barátnőjük akarta őket bemutatni egymásnak. Elmondása szerint a nő egy ülőgarnitúrán feküdt, amikor belépett a lakásba. Állítása szerint nő „bepezsgőzött és túlszívta magát”, ezért egy közös ismerősük kérésére „problémamegoldó emberekhez” vitte. B. Erika viszont tagadta, hogy járt volna Fanni lakásában azon a napon.