Apa lesz VV Fanni feltételezett gyilkosa

Ősszel gyermeke születik a VV-Fanni ügy egyetlen vádlottjának, B. Lászlónak, írja a Bors.

A lap értesülései szerint a vádlott dunaújvárosi kajakos a hír hallatán először hezitált, hogy megtartsák-e a babát, az ügye lezárásáig ugyanis bizonytalannak érzi a jövőjét. Barátnője ugyanakkor határozott és bízik párja ártatlanságában, valamint abban, hogy csak a személyi szabadság megsértéséért rónak majd rá ki büntetést és együtt nevelhetik fel a gyermeküket.

B. László jelenleg a nagymamája dunaújvárosi lakásában van házi őrizetben, két és fél év után pedig a napokban kitehette az utcára is a lábát.

Kérelmeztük, hogy a vádlott a heti, személyes szükségleteit kielégíthesse – mint a bevásárlás, egészséügyi ellátás –, amit a bíróság a napokban engedélyezett, s László egy héten egyszer, három órára elhagyhatja a lakást

– közölte a Bors megkeresésére dr. Brodmann Péter, a vádlott ügyvédje.

B. László első útja a nagyapjához vezetett a temetőbe. Nem lehetett ott a temetésén, s most tudta meglátogatni. Utána elment bevásárolni, és sétált egyet a Duna-parton.

Novozánszki Fannit keresték már a Dunában, tavakban, Veszprém megyei erdőkben, sőt beszállt az ügybe az FBI egyik nyomozócsoportja is, amely a gyilkossággal gyanúsított férfi profilját elemezte. De ők is csak arra a megállapításra jutottak, hogy a holttest valószínűleg a Dunában vagy egy bányatóban lehet.

Ezt a verziót támasztja alá az is, hogy B. László a „vízihulla”, illetve „vízi holttest” kifejezésekre keresett rá két nappal a lány eltűnése után. Ez pont azon a napon volt, amikor a GPS-adatok szerint hosszabb időt töltött el Dunaújvárosnál a Duna-parton. De az is érdekelte, hogy melyik országgal nincs kiadatási megállapodása hazánknak. A Blikk korábban arról írt, hogy Belize-re keresett rá, arra az országra, amelyiknek semmilyen hivatalos kétoldalú kapcsolata nincs Magyarországgal. B. László a november 24-i elfogása előtt többször is felkereste a rendőrség hivatalos oldalát, ahol elsősorban a nyilvános körözések érdekelték.