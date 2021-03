Navracsics nem tudja, belépne-e a mai Fideszbe

Kormánybiztosként reaktiválták Navracsics Tibort, az Orbán-kormány korábbi miniszterét, volt EU-biztost, aki az utóbbi években kikerült a Fidesz-vezetés szűk köréből. Navracsics a Veszprém 2023 programfelelőseként, sőt vidékfejlesztési kormánybizottsági tagként térhetett vissza. A Telexnek adott interjúja szerint ennek ellenére sem tudja, hogy ma újra belépne-e Fideszbe?

Én 1994 nyarán léptem be Fideszbe, egy vesztes választás után. Akkor a Fidesz éppen hogy csak bekerült a parlamentbe. És azt éreztem, hogy a Fidesz azt a nemzedéket jeleníti meg, az én nemzedékemet – azokat, akikkel ráadásul jószerivel együtt is jártam a jogi egyetemre –, tehát hogy ez az a közösség, amellyel egyfajta nemzedéki szolidaritásom fejezhetem ki azzal, ha belépek a pártba. Most ezt nem érzem. De ennek nincs köze ahhoz, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik, kiábrándultam-e: egyik párttal kapcsolatban sincs ilyen érzésem, sőt nincs meg a belső kényszerem, hogy demonstrálnom kellene, ott vagyok és szívesen segítek. Akkor megvolt. Most pedig azt látom, megy a szekér nélkülem is – fogalmazzunk így.