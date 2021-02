Palkovics László cáfolja, hogy beadta a lemondását tavaly Orbánnak

2020 decemberének utolsó napjaiban benyújtotta a lemondását Palkovics László, de ezt Orbán Viktor nem fogadta el és azt kérte, hogy folytassa a munkát – a 444.hu belső körökből származó információi nyomán számoltunk be pár hete minderről mi is. A hírportál szerint a sok miniszterelnöki beavatkozás vezethetett oda, hogy a kormány erős emberének számító innovációs és technológiai miniszternek elege lett. A 444.hu felidézi, hogy Palkovics 2018-ban került a frissen alakult Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) élére és rögtön odakerült több stratégiai jelentőségű infrastrukturális beruházás, az energiastratégia, és az uniós fejlesztési források elosztásának felügyelete is. 2019-tól az ITM átvette a felsőoktatás felügyeletét és a gazdasági mentőcsomag kidolgozásában is fontos szerephez jutott.

Palkovics László ma adott egy rövid interjút a Telex-nek, amelyben cáfolja, hogy beadta lemondását.

„Nem akartam lemondani” – mondja Palkovics, a hír szerinte „spekuláció lehetett”. Hozzátette: Orbán Viktorral 2018-ban arra szerződött, és a kormányfő „azért kért ennek a minisztériumnak a működtetésére, mert meghatároztunk egy sor feladatot. Ez sok száz feladatot jelent. Ennek a végrehajtása zajlik.” Hozzátette: a feladatok száma ráadásul növekedett.

A 444.hu azt is írta, hogy a tárcavezető távozási kísérletéhez hozzájárulhatott az is, hogy az ITM-ben leváltottak két befolyásos államtitkárt is, a fenntarthatóságért, azon belül is elsősorban a hulladékgazdálkodásért felelős Boros Anitát és az energia- és klímaügyekben illetékes Kaderják Pétert. Palkovics erre azt mondta most: Boros és Kaderják tanácsadóként maradtak a minisztériumban.

Arról azonban még nem gondolkodott el, hogy egy tízes skálán mennyire orbánista. A Palkovics Lászlóhoz intézett kérdést, egy 24.hu-n megjelent Lázár János interjú inspirálta.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu