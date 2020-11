Minden második megkérdezett támogatja, hogy a szülők otthon tarthassák a gyerekeiket

Sokan tartják veszélyesnek az iskolai oktatást a mostani járványhelyzetben. Ez az egyik főbb megállapítása annak a felmérésnek, amit az Opinio közvélemény-és piackutató applikációval készült a 444 megbízásából.

A válaszadók 32 százaléka teljes mértékben veszélyesnek tartja iskolába járatni a gyerekeket, további 46 százalék pedig lát benne kockázatot. 10 százalék kissé, 13 százalék pedig egyáltalán nem látja veszélyesnek a helyzetet.

A nők tartják inkább kockázatosnak az iskolai oktatást, a teljes mértékben veszélyes lehetőséget pedig a 40-49 éves korosztály jelölte meg válaszkén a legnagyobb arányban életkori bontásban.

A kutatásból az is kiderült, a válaszadók 52 százaléka egyetért, illetve teljesen egyetért azzal az állítással, hogy a szülők az állami intézkedésektől függetlenül is otthon tarthatják a gyerekeiket, ha veszélyesnek látják az iskolába járást. 33 százalék egyet is ért, meg nem is, 11 százalék egyáltalán nem ért egyet, 3 százalék nem tudja megítélni.

A nők különösen nagy arányban, 60 százalékban választották a két első válaszlehetőséget. A férfiaknál ez az arány 47 százalék.

Az 1165 fős minta országosan reprezentatív a 16-59 éves, okostelefonnal rendelkező lakosságra lakóhely, kor, nem és iskolai végzettség szerint. A mintában levők 70 százalékának nincs gyereke.

