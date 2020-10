Nem a kétharmad, hanem 2022 miatt fontos ez a választás

Holott a Koncz Ferenc halálos motorbalesete után most vasárnapra kiírt Borsod megyei időközi választással kapcsolatban sokan hangsúlyozzák, hogy a parlamenti kétharmad a tét, a kormányoldal alkotmányozó többségét nem fenyegeti valódi veszély. Bár a Fidesz-KDNP-nek jelenleg valóban csak 132 képviselője van a minősített többséghez szükséges 133 helyett, a korábban a budaörsi polgármesteri címért a Fidesz színeiben induló Ritter Imre német nemzetiségi szószóló rendszeresen megszavazza a kormányzati indítványokat, és esetenként a Jobbikból kivált Mi Hazánk független képviselőire is támaszkodhat a kabinet.

A tiszaújvárosi-szerencsi választókerület időközi választását láthatóan mégis komolyan veszi mindkét oldal:

A tét valóban nagy, és nemcsak azért, mert másfél évvel a 2022. tavaszi parlamenti választás előtt senki nem akar vereséggel melegíteni, hanem mert a körzetet azok közé sorolják, amelyekben eldőlhet a következő országgyűlési voksolás. Így tesz a korábbi cikkünkben bemutatott 21 Kutatóközpont is, az intézet létrehozott egy mandátumkalkulátort, amely megmutatja, hogy az ellenzék és a kormány különböző, feltételezett szavazatarányai milyen mandátumeloszlást eredményeznének – sőt azt is, hogyan nézne ki a becslésekhez tartozó választási térkép, vagyis mely körzeteket nyerné nagy valószínűséggel a kormányoldal, és melyeket az ellenzék. A kalkulátor és a térkép itt érhető el.

Módszertan

A mandátumbecslés kiindulópontja a 2019-es EP-választás eredményének országgyűlési választókerületi bontása, kiegészítve az önkormányzati választás eredményeivel. Az intézet feltételezi, hogy a voksok területi mintázata hasonlóan alakul 2022-ben is, illetve hogy a Fidesz 300 ezer határon túli voksot szerez, mandátumhoz jut egy hozzá hű nemzetiségi képviselő, a Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk pedig nem jut be a parlamentbe. A modell DK-Momentum-Jobbik-MSZP-Párbeszéd-LMP együttműködést feltételez a körzetekben, és közös lista formájában kéri a felhasználótól a szavazatarányra vonatkozó becsléseket is. Ez utóbbi kérdés még nem dőlt el, ám az elemzés szerint mandátumtechnikai értelemben nincs is jelentősége: az ellenzéki külön indulás a legtöbb esetben ugyanazt a mandátumarányt adná, mint a közös lista.