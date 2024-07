Testreszabható zajszűrős fejhallgatóval rukkolt elő a Dyson

A Dyson név hallatán legtöbbünknek a porszívók, a légtisztítók, esetleg a hajápolási termékek ugranak be elsőre, és egyáltalán nem a fejhallgatók, pedig a brit gyártó már ezen a területen is rendelkezik némi tapasztalattal. Nem is olyan régen mi is cikkeztünk a sci-fiket idéző Zone nevű eszközükről, ami füles és légtisztító volt egyben, viszont a frissen bejelentett újdonságuk, a Dyson OnTrac már nem egy ilyen, a hétköznapoktól teljesen elrugaszkodott eszköz, hanem egy olyan prémium kategóriás zajszűrős fejhallgató, ami külsőleg saját ízlés szerint szabható testre.

Nagy szavak

A gyártó nagy szerényen úgy mutatta be a Dyson OnTrac fülest, hogy az a kategóriája legjobb zajszűrését kínálja a felhasználóknak, és a hivatalos bejelentés szerint a kütyü egyetlen töltéssel akár 55 órán át képes üzemelni, méghozzá aktív zajkioltás mellett. Utóbbiról két, egyelőre meg nem határozott teljesítményű lítium-ion aksi gondoskodik, amik a fejpántban felfüggesztve találhatók az egyenletesebb súlyeloszlás érdekében.

A füleshez fejlesztett algoritmus az eszközbe épített 8 mikrofon segítségével elméletileg másodpercenként 384 000-szer mintavételezi a kívülről érkező hangokat, és a Dyson ígérete szerint a fület körülölelő párnákkal és egyedi belső geometriával megtámogatott szoftver akár 40 dB nem kívánt zajt képes kiszűrni.

A megfelelő hangminőségről 40 milliméteres, 16 ohmos neodímium meghajtók gondoskodnak, és papíron a fejhallgató 6 Hz-től egészen 21 kHz-ig képes visszaadni a frekvenciákat, erőteljes mélyeket és tiszta magas hangokat biztosítva. A fejhallgató használható lesz vezetékkel is, arról ugyanakkor még nincs információnk, hogy a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül milyen kódolással lesz hallgatható a zene. Az ugyanakkor már tudható, hogy a kagylókban lévő meghajtók háza az irányítottabb hangzás érdekében 13 fokban a fül felé dől.

A Dyson OnTrac megkapta az US Ergonomics kényelmi tanúsítványt, a kagylók belül kiváló minőségű habpárnákat kaptak, a fülre nehezedő nyomást pedig több forgáspontú gimbal karok enyhítik, miközben egyenletesen osztják el a fejpántba helyezett akkumulátorok súlyát.

Fejhallgató az ízlésed szerint

A fejhallgató alapból négy színváltozatban (fémes hatású alumínium, réz, fekete cink, illetve kerámiát idéző mandarin) kerül forgalomba, de az eszköz egyéni ízlés szerint testreszabható lesz. A kagylók külső burkolata és a belső párnák egyaránt cserélhetők, és külön megvásárolhatók lesznek lesznek eltérő színű és kivitelű (fémes és kerámia hatást keltő) cserealkatrészek, amik a gyártó ígérete szerint 2000 színkombinációt biztosítanak majd az önkifejezés ilyen formáját választó felhasználók számára.

A fejhallgató megjelenésével párhuzamosan bővülni fog az évek óta létező okostelefonos MyDyson alkalmazás is, amiben elérhető lesz többek között a valós idejű hangkövetés, ami figyelmezteti a felhasználókat a potenciálisan káros hangszintekre. Emellett adott lesz az equalizer, amin belül kiválasztható lesz a Bass Boost, a Neutral és Enhanced üzemmód. A Dyson OnTrack megkapja továbbá a fejkövetés funkciót, így levéve automatikusan leáll a zene, és természetesen akár headsetként is használható lesz telefonáláshoz vagy online értekezletek lebonyolításához.

A gyártó bejelentésében szóba került továbbá egy intuitív joystick, amivel elméletileg könnyedén lejátszható, szüneteltethető, átléptethető, gyorsítható, előre- és visszatekerhető lesz a lejátszott hang, nyomva tartva pedig aktiválható a hangasszisztens. Ha a sejtésünk igaznak bizonyul, és ez tényleg a fejhallgatón található egyetlen fizikai vezérlő, akkor egy olyan megoldással lesz dolgunk, amihez hasonlóval még nem nagyon találkozhattunk ebben a termékkategóriában.

Hogy mindez pontosan mikor és mennyiért lesz elérhető, arról egyelőre nem rendelkezünk pontos információval, de ha abból indulunk ki, hogy mibe kerülnek a Dyson háztartási eszközei, akkor nagy bizonyossággal állítható, hogy a Sonos Ace és az Apple AirPods Max füleseknél is húzósabb árcédulával kell majd számolni.