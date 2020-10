Lázár János szerint ezen múlik a Fidesz sorsa

– mondta Lázár János volt kancelláriaminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A politikus kérdésre válaszolva a kormány vidékpolitikájával kapcsolatban elmondta, amit ők képviselnek és vallanak, az a nagyvárosokon kívül népszerűbb, mint azokon belül. Ezért is tartotta fontosnak, hogy 2010 után szövetséget kötöttek a falvakkal és az ott élő emberekkel, például a Fidesz volt az, amelyik visszaállította a kistelepülési iskolákat.

Emellett szövetséget kötöttünk a gazdatársadalommal is, olyan vidékfejlesztési programot indítottunk, ami nem a nagyoknak, hanem a kicsiknek kedvezett. S mindent elkövetünk a Modern városok programmal és a Magyar falu programmal annak érdekében, hogy az is polgárhoz méltó életet tudjon élni, aki Budapesten és a nagyvárosokon kívül lakik. Óriási lehetőség van most a kormány kezében, amikor az új európai uniós finanszírozási időszak indul: a forrásokat vidékre kell irányítani. Az ország, sőt a Fidesz sorsa is azon múlik, hogy a vidéken élő fiatalok számára tudunk-e jövőt biztosítani