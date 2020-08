Soros: Orbán nem tett mást, mint Lukasenka példáját követte

Interjút adott a Magyar Narancsnak Soros György, és ugyan a teljes szöveg az augusztus 19-én megjelenő számban lesz olvasható, egy rövid részletet közzétettek a beszélgetésből.

Ebben a 90 éves magyar származású amerikai üzletembert többek között arról kérdezték, hogy csalódott-e eddigi munkájának eredményében, a nyílt társadalom eszméjében.

Nem érzek csalódottságot. Amikor 1989-ben megdőlt a kommunista uralom – és ebben az alapítványaim és az általam támogatott ellenzéki értelmiségiek is fontos szerepet játszottak –, tudtam, hogy a történelem nem ért véget. 1989 nyarán, a dubrovniki Interuniversity Centerben tartott előadásomban a nacionalizmust neveztem meg a kommunizmus bukása utáni egyik legnagyobb veszélynek. Ezért is hoztam létre a Közép-európai Egyetemet, hogy mindig legyenek olyan tanult emberek, akik a konfliktusok idején is szót értenek egymással.