Rágalmazás miatt elítélték az Origo újságíróját

Kovács Andrást, az Origo újságíróját rágalmazás vétsége miatt elítélte a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság. Az első fokon meghozott döntés egy 2017 augusztusi cikk miatt született, Kovács ellen Czeglédy Csaba ügyvéd indított büntető pert, és az ítéletről is ő számolt be Facebook-oldalán.

Czeglédy azt kifogásolta, hogy az Origo cikke több gazdasági bűncselekmény elkövetésével vádolta meg. A cikk állítása szerint a Humán Operator Zrt. a munkaerő-kölcsönzés piacán úgy próbált piaci előnyt szerezni, hogy az iskolaszövetkezeti tagok helyett valójában azok szüleit foglalkoztatta. A valóságban azonban ilyen ügyekben nem indult eljárás a vállalkozással szemben, az akkoriban előzetes letartóztatásban lévő Czeglédyt pedig nem keresték meg a cikk megjelenése előtt, hogy nyilatkozzon.

Az ügyben helyreigazítási per is lezajlott (a cikk több állítását helyre is kellett igazítania az Origónak), de Czeglédy beszámolója szerint Kovács András a büntetőperben mondta el először, hogy a valótlan információkat Kósa Lajos ügyvédbarátjától, Fiák Istvántól kapta. Kovács szerint a cikk megírásakor nem volt oka kételkedni Fiák szavában, akinek egyébként érdekeltsége volt a Humán Operator Zrt. konkurenciájában.

A Czeglédy Csaba vezette Humán Operátor Zrt. ügyében hosszú, politikai felhangoktól sem mentes vizsgálat után 2019 februárjában emeltek vádat 21 ember ellen. A diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó céget az ügyészség azzal vádolta, hogy a 2011-től csökkenteni igyekezett az áfafizetési kötelezettségét, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetését. A Szegedi Törvényszék novemberben jogerősen három év, illetve két év hat hónap börtönre ítélt három olyan vádlottat, aki beismerte bűnösségét és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötött.