Pikóék kirúgják a 700 millióért dolgozó közétkeztetési céget Józsefvárosból

Új közbeszerzési eljárást ír ki a Józsefvárosi Önkormányzat a kerületi óvodák, iskolák közétkeztetésére.

A Pikó András vezette önkormányzat kedden jelentette be, hogy érvénytelennek tekinti azt az éves szinten mintegy 700 milliós értékű közétkeztetési szerződést, amely alapján a Klassz Menza Kft. végezte a szolgáltatást egyes józsefvárosi intézmények számára.

Az önkormányzat azt is írta a közleményében, hogy a kerületi óvodák, az iskolák, valamint Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Családsegítő központ számára 2020. június 2-ig a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék konyhája fogja ellátni ezt a feladatot, utána pedig a rendkívüli helyzetre tekintettel az Eurest Kft. mindaddig, amíg egy közbeszerzési eljárás eredményeképpen új szerződést nem kötnek valakivel. Erre azért van szükség, mert az önkormányzatnak kötelező feladata a közétkeztetést biztosítása, így a szolgáltatásnak zavartalanul kell működnie.

A Klassz Menza szolgáltatásaira már évek óta számos panasz érkezett az önkormányzathoz, az előző kerületi vezetés idején azonban ezek nem jártak komolyabb következménnyel. Az iskolák, pedagógusok, szülői munkaközösségek többször is tiltakoztak az ellen, hogy rossz minőségű ételeket kaptak a menzákon. Sokan más módon igyekeztek megoldani az étkezést, és visszamondták a megrendelését. Az egyik általános iskola adatai szerint már csak a gyermekek kétharmada veszi igénybe az iskolai menzát, ők is csak azért, mert az intézményben nincs alternatív étkeztetési lehetőség, a felnőttek viszont mindannyian kiiratkoztak a menzáról. A minőségi problémák mellett azt is kifogásolták, hogy a szerződtetett cég folyamatosan emelte az árat.

A Klassz Menza neve a kispesti közétkeztetési botrány miatt ismerősen csenghet. A XIX. kerületben is a Klassz Menza Kft. (korábbi nevén Pensio17 Kft.) végezte 2012 óta a közétkeztetést. A Gajda Péter polgármester vezette önkormányzatnak azonban sikerült úgy leváltania a céget, hogy lényegében változatlanul (alvállalkozóként) benne maradtak az üzletben. Az új körbeszerzést egy olyan, alig egyéves, számottevő közétkeztetési tapasztalattal nem rendelkező cég nyerte, amelyet egy 24 éves férfi alapított. Az ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság is eljárást indított Ferenczi István LMP-s önkormányzati képviselő közérdekű bejelentése alapján, és arra jutott, a versenykorlátozó döntést meg kell semmisíteni, az önkormányzatnak pedig 100 milliós bírságot kell fizetnie.

Kiemelt kép: Rosta Tibor /MTI