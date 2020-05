Müller: hétfőtől a járvány miatt felszabadított kórházi ágyak harmada visszakerül a rendszerbe

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az operatív törzs pénteki tájékoztatóján arról beszélt, hogy az adminisztrációcsökkentés felér egy adócsökkentéssel. Az áfa-kiutalás gyorsításával kapcsolatban elmondta: a megbízható adósnak minősülő kkv-knak akár 20 napon belül is kiutalhatja az összegeket a NAV, ez gyakorlatilag adminisztrációmentes. A kockázatos adózókra továbbra is a 75 napos határidő vonatkozik. 10 100 jó adózó kkv május 10-éig már megkapta ezt az összeget.

Május 31 helyett szeptember 30-áig lehet elkészíteni a beszámolókat és befizetni az adót. Öt adónemet elég eddig a szeptemberi időpontig megfizetni, ezek:

társasági adó

kisvállalati adó

energiaellátók jövedelemadója

helyi iparűzési adó

innovációs járulék

Müller Cecília, országos tisztifőorvos felelevenítette a reggel közölt információkat: az utóbbi 24 órában 6 magyar veszítette életét a koronavírus következtében. A gyógyultak száma azonban fokozatos növekszik. 3417 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, de csökkent a kórházban ápoltak száma.

Május 18-ától újraindulnak a nem népegészségügyi szűrések, tehát az alkalomszerű szűrések, például a szájüregi vizsgálatok. A fekvőbeteg-ellátásban elvégezhetőek az úgynevezett elektív, tehát tervezhető beavatkozások. A koronavírus-járvány miatt felszabadított kórházi ágyak egyharmada ismét használhatóvá válik, például azok számára, akik eddig műtétre vártak.

Hétfőtől visszavezetik a kúraszerű ellátásokat is. Fontos, hogy továbbra is előre be kell jelentkezni, a járványügyi készültség fennmarad. Ha nem merül fel a koronavírus gyanúja, akkor az egészségügyi szolgáltatások igénybe vehetők, ha azonban felmerül, akkor tesztet kell végezni. Az intézkedéseket kéthetente tekintik át. Magyarországon a szív- és érrendszeri problémák fordulnak elő legnagyobb számban, így ezen a területen a legfontosabb a szolgáltatások újraindítása.

Müller Cecília emlékeztetett: szombaton lesz a lelki segélyszolgálatok napja. Munkájuk méltatása mellett kiemelte, hogy róluk kevesebb szó esik, de a lelki jólét hozzátartozik a fizikai jóléthez.

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte: egyre többen használják a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló megoldást. Az alkalmazást eddig 641-en töltötték le, az aktív felhasználók száma 551. Csütörtökön több mint 400 esetben kellett intézkedni a kijárási korlátozások megszegése miatt. 90 büntetőeljárás van folyamatban rémhírterjesztés miatt.

A sajtó kérdésére elhangzott:

A kiskunhalasi mobilkórház a jövőben megmarad, egészségügyi intézményként funkcionál majd a büntetés-végrehajtás kezelésében.

Már készül az NNK ajánlása a napközis táborok számára, ez minden fontos tudnivalót és tennivalót tartalmazni fog.

Alapvető, hogy csak azok látogathatják meg idős rokonaikat, akik egészségeszesek, tünetmentesek.

Fontos a kinytó játszóterek átvizsgálása és ha kell felújítása, a játékokat rendszeresen fertőtleníteni kell. A játszóterek nem lehetnek zsúfoltak, a talajt nem kell kicserélni, azonban a homokozókban a homokot igen. Hazaérkezés után alapos kézmosásra van szükség, Müller Cecília pedig hozzátette: ő a ruhacserét is javasolja.

A két Zala megyei idősotthonban, ahol megnőtt a fertőzöttek száma, megkezdődtek a szükséges járványügyi intézkedések: a fertőzött ápolók nem dolgozhatnak, több gondozott kórházban van, a jobb állapotban lévő betegek pedig elkülönítve lábadoznak.

Egyelőre nem oldják fel az idősek otthonaiban a látogatási és kijárási tilalmat. Kiemelte: jelenleg minden negyedik fertőzött és elhunyt idősotthon lakója.

