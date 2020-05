Van, ahol épp a járványidőszakban kezd osztogatni a kormány

A kormány hol százmilliókat vesz el önkormányzatoktól, hol a járványidőszakban is bőkezű. Az utóbbi napokban két ellenzéki vezetésű fővárosi kerület kapott értesítést arról, hogy a korábbi kedvező döntések ellenére mégsem kapják meg több fejlesztés költségvetési támogatását. Az indoklás szerint az épületrekonstrukcióra, bölcsőde-, óvoda- és közterület-fejlesztésre szánt százmilliókat a kormány a járványügyi alapba csoportosította át.

A kormány számos önkormányzat esetében, egységesen hozott döntést a hosszútávú fejlesztési források átütemezéséről, a járvány elleni védekezési alapba történő átcsoportosításáról

– üzente akkor a Fidesz az összességében az egymilliárd forintot is meghaladó elvonás miatt lázongó Pikó András józsefvárosi polgármesternek és a ferencvárosi Baranyi Krisztinának.

Kiderült azonban, hogy az elvonás mégsem annyira egységes: vannak önkormányzatok, amelyek sok éves várakozás után éppen most kaptak pénzt a kabinettől az eddig halogatott beruházásokra.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kabinet a múlt hét végén majdnem annyi pénzt osztott ki, mint amennyit a Józsefvárostól elvont. Most látták megfelelőnek az időt, hogy a 814 lakosú Mórichida Fő utcájának útburkolatát kijavítsák. A kormány egyedi döntéssel a Miniszterelnökség költségvetési fejezetéből, a Magyar Falu Programból csoportosított át 140 millió forintot a Győr-Sopron megyei település számára helyi önkormányzatok támogatásai fejezetébe.

Mórichida polgármestere, László Attila a 24.hu kérdésére azt mondta, a Fő utca a 2010-es vörösiszap katasztrófa idején ment tönkre, mert ezt az útvonalat használták a 40 tonnás kamionok. A polgármester szerint az elmúlt évtizedben számos helyen lobbiztak, hogy segítséget kapjanak a közel két kilométeres útszakasz kijavításához, de eddig hiába próbálkoztak.

Újabb támogatást kapott Békéscsaba is az evangélikus templomai rekonstrukciója is. A kormány múlt heti határozatában 631 millió forintot különített el a Miniszterelnökség egyházi célú költségvetési támogatás fejezetén keresztül az evangélikus kistemplomra, arra az épületre, amelyre a korábbi felújításoknál nem volt forrás. A Fidesz helyi országgyűlési képviselője a hétvégén saját weboldalán már be is jelentette a kormányzati döntést.

Herceg Tamás arról írt, hogy az evangélikus nagytemplom és a jaminai evangélikus templom a reformáció jubileumi 500 éves évfordulója előtt már átesett a renováláson, de akkor nem jutott pénz a kistemplomra. A kormány most pótolta az elmaradást.

Kiemelt kép: Közép-Európa legnagyobb klasszicista stílusú evangélikus temploma, a Békéscsabai Evangélikus Nagytemplom (középen), balra az evangélikus kistemplom. Fotó: Nándorfi Máté /MTI