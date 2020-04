Négy évet kértek a hevesi gyerekeket rettegésben tartó sorozatrablóra

Vádat emelt az Egri Járási Ügyészség azzal a 18 éves fiúval szemben, aki sorozatban rabolta ki tavaly nyáron a védtelen gyermekeket Hevesen.

A tini ámokfutása 2018 őszén kezdődött. Az akkor még csak 17 éves fiú nem járt sem iskolába sem dolgozni és csavargással töltötte a mindennapjait. Az egyik szeptemberi napon hívatlanul bement az egyik házba cigarettát kunyerálni.

A házban csak három tíz év alatti gyerek volt, ezért úgy döntött, hogy átkutatja az épületet. Rövid keresgélés után talált egy régi, de működőképes mobiltelefont, valamint egy csomag dohányt, melyeket magához vett, majd távozott a lakásból, válaszra sem méltatva a gyermekeket, akik kérdőre próbálták vonni őt a lopás miatt.

Tavaly júniusban leszólított egy gyereket a belvárosban, akitől aprópénzt kért. Kapott is 120 forintot, de ezt kevesellte, ezért megfenyegette a gyermeket, hogy ha nem ad neki nagyobb összeget, akkor úgy megveri, hogy haza sem tud menni. A gyerek ennek hatására átadott még 380 forintot.

Ugyanebben az időszakban kifosztott egy 11 éves fiúcskát is, aki vesztére jól láthatóan szorongatott a kezében egy ötszázast. Napokkal később több gyereket is kirabolt és „leszurkálással” ijesztgetett a városban. De olyan is előfordult, hogy egy felnőttet fenyegetett meg, amiért nem adott neki pénzt.

Az ügyészség négy év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadágvesztést kért a rablásokkal és kifosztásokkal vádolt fiatalra abban az esetben, ha beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról is.

