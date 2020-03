Találkozó a marokkóiakkal: Pintért tesztelik, a szentendreieket karanténba küldik

Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár az operatív törzs március 15-i sajtótájékoztatóján közölte, hogy Pintér Sándor belügyminiszteren elvégezték a koronavírus-tesztet, miután kezet fogott Abdelkader Amarával, Marokkó közlekedési és vízügyi miniszterével, akiről később kiderült, hogy fertőzött.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a Külügyminisztérium és az Információs és Technológiai minisztérium munkatársait is tesztelték, mert ők is kapcsolatba kerültek a marokkói delegációval.

Amikor a 444 újságírója arról kérdezte Kovácsot, hogy mégis milyen protokoll alapján tesztelték a magyar kormány képviselőit, akkor az államtitkár kibújt a válasz alól, és az újságíró kioktatásába kezdett.

– mondta Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere, akit azért kerestünk meg, mert a marokkói delegáció Szentendrén is járt, hogy megtekintse a város mobilgátját.

MR. ABDELKADER AMARA met with the Minister of Interior Mr. Pinter Sandor, to discuss ways of strengthening cooperation in the field of water management pic.twitter.com/8Ly4WJIRhi

— AmbMarocBudapest (@AmbMarocBudapes) March 11, 2020