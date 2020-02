A zöld Orbán tavaly kirúgta a műanyag zacskók betiltását bejelentő államtitkárt és helyettesét

Az egyszer használatos műanyagok betiltása is része a kormány zöld akciótervnek, amit a miniszterelnök vasárnap jelentette be. Szűk másfél éve a kormány még egy ennél óvatosabb javaslatra is nemet mondott, arra hivatkozva, hogy nem emelik a környezetvédelmi termékdíjat, amíg nem kötelező. Aztán ki is rúgták az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatósági államtitkárságának két vezetőjét.

Kormányzati klímavédelmi akciótervvel állt elő a miniszterelnök vasárnapi évértékelőjén. Sokak meglepetésére a beszédnek a zöld program volt talán a leghangsúlyosabb eleme, amit Orbán Viktor személyes hangütéssel is próbált hitelesíteni: azt hangoztatta, hogy nemcsak politikusként, de a következő generációk sorsáért aggódó nagyapaként is mondja, amit mond. A zöld fordulat mindenesetre feladja a leckét a jobboldal hangaadóinak, akik eddig előszeretettel tálalták a klímavédelem ügyét a liberálisok (új megfogalmazásban: a diplomás kommunisták) hisztijeként. Az Orbán által sorolt célok többsége valójában nem újdonság, az egyszer használatos műanyagok betiltása,

az illegális szemétlerakók felszámolása,

a műanyag- és fémdobozok visszaváltása,

a folyók védelme,

az elektromos buszok beszerzése

és a naperőművek telepítése korábban elszigetelten már meg-megjelent az egyes tárcák tevékenységében, újdonságnak leginkább azt tekinthetjük, hogy a miniszterelnök minden újszülött után tíz fa ültetését jelentette be. Évek óta terítéken van ugyanakkor az egyszer használatos műanyagok betiltása, főként azért, mert ezt az Európai Unió hamarosan kötelezővé teszi a tagállamok számára. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) egyes vezetői röviddel a minisztérium 2018-as létrejötte után ki is rukkoltak a műanyag zacskók és egyéb egyszer használatos műanyagok betiltásának tervével. Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár 2018 őszén, a naperőmű-építéseket propagáló minisztériumi kollégája után fellépve, az Országgyűlésben tartott gyerekparlamenti ülésen jelentette be, hogy a kormány szeretné betiltani a műanyag zacskók egyes fajtáit. Néhány hét múlva azonban kiderült, hogy a kormány ezt mégsem tartja sürgős feladatnak; a kabinet akkor már másodszorra hátrált ki a tervezet mögül. Gulyás Gergely 2018 novemberében ismertette, hogy a kormány nem támogatta az ITM termékdíj-emelési javaslatát, amely hosszabb távon a tiltást is kimondta volna. (A nagyon könnyű és a könnyű műanyag zacskók után 5, illetve 20 forintot kellett volna fizetni akkor darabonként, míg a bevásárló zacskók termékdíja 38 forint lett volna.) Gulyás szerint nemcsak hogy elhalasztották, de teljesen le is vették az ügyet a napirendről, a javaslat ugyanis nem nyerte el a kormány tetszését, és még azt is hozzátette: amíg nem kötelező, addig a kormány nem emeli a termékdíjakat és nem tiltja a műanyagokat. Információnk szerint Weingartner helyettese, Makai Martina helyettes államtitkár 2019 tavaszán mégis újra előállt a betiltás gondolatával, tekintettel arra, hogy az EU 2021-től úgyis kötelezővé teszi a plasztik csomagolóanyagok, evőeszközök, tányérok és szívószálak helyett a környezetkímélőbb anyagból készülő termékek bevezetését. A forrásaink szerint az üggyel kiemelten foglalkozó Makai Martinát és főnökét, Weingartner Balázst három hónappal később, 2019 szeptemberében menesztették. A zöld ügyek felügyeletét az ITM-ben két külön államtitkárság vette át. Az energia- és klímapolitikát a régi motorosnak számító Kaderják Péter államtitkársága viszi, a fenntarthatósági feladatok pedig Boros Anita építésgazdaságért és infrastrukturális környezetért felelős államtitkárhoz kerületek. Boros Anitáról, aki korábban több pozíciót betöltött a közigazgatásban, volt például vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár, a 24.hu írta meg, hogy 900 oldalnyi anyag megírását vállalta egy hónapos határidőre, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 10 millió forinttal honorált. Az akkor helyettes államtitkári poszton lévő Borosnak a rövid határidőt úgy sikerült kiviteleznie, hogy jelentős szakaszokat emelt át egy saját korábbi könyvéből. Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu