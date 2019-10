Demszkyt és Tarlóst is díszpolgárnak javasolja Karácsony

Demszky Gábort és Tarlós Istvánt is Budapest díszpolgárának fogja javasolni Karácsony Gergely, frissen megválasztott főpolgármester – ezt ő maga jelentette be csütörtök délelőtti, városházi sajtótájékoztatóján.

A hvg.hu tudósítása szerint a szándék hátterében az áll, hogy Karácsony szerint mindkét volt főpolgármesternek voltak rossz és jó döntéseik,

egyikük sem volt hibátlan, de mindketten nagyon szerették Budapestet.

Közölte, örül annak, hogy Tarlóssal nem haragban váltak el, és reméli is, hogy nem válnak el teljesen, „Tarlós felajánlotta neki, hogy ha kíváncsi a véleményére, vagy tanács kell neki, akkor szívesen segítené a munkáját.”

A sajtótájékoztatón a főpolgármester elmondta:

nem tart boszorkányüldözést a hivatalban, aki ott dolgozik, kap félév türelmi időt

a szivárványos zászlót akkor tűzi majd ki, amikor Pride lesz

tőle kiszivárgott hangfelvétel ügyében megtették a feljelentést, de nem tudják, hol tart a nyomozás

hamarosan kinyitják a Városház kapuit

ötletpályázatot írnak ki a parkoló hasznosítására

az első közgyűlésen máris döntenek a regisztrált álláskeresők ingyenes BKV-használatáról

élni fog vétójogával a budapesti sportberuházások kapcsán

Az MTI azt írta: Karácsony Gergely szerint új korszakot kell nyitni Budapesten, amely visszaadja a főváros megtépázott szabadságát, és felkészíti arra, hogy reagálni tudjon a világ összes nagyvárosát érintő nagy kihívásokra. Karácsony Gergelyt, aki kerékpárral érkezett a Városházára, tíz órakor fogadta Tarlós István eddigi főpolgármester György István fővárosi kormánymegbízott és a budapesti főjegyző, Sárádi Kálmánné társaságában. Tarlós István bőrdzsekiben fogadta Karácsony Gergelyt, jelezve, ilyenben kezdte harminc éve politikai pályafutását, és most is így fejezi be.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu