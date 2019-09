Örökre megnyomorította társai életét a buli után 170-el menőző ittas fiatal

Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki jogosítvány nélkül 170 km/h sebességgel vezetve okozott súlyos balesetet Székkutasnál, valamint azzal a másik férfival szemben is, aki át adta az ittas férfinak a kocsit.

A két férfi 2017 december végén az orosházi presszóban szórakozott. Az este folyamán négyen is csatlakoztak hozzájuk, valamennyien alkoholt ittak. A kocsi tulajdonosa az éjszaka folyamán több alkalommal is átadta helybeni közlekedésre a vezetést annak a lánynak, aki ittas volt és vezetői engedéllyel sem rendelkezett, a társaság végül Székkutasra indult.

Az autóban egyébként az azt szabálytalanul vezetőn kívül öt utas is tartózkodott, a hátul ülők pedig nem kötötték be a biztonsági övet. Éjfél után Székkutasról visszaindultak Orosháza irányába, amikor is a gépkocsi tulajdonosa egy másik társának adta át a vezetést, akinek ugyancsak nem volt jogsija.

A 170-el száguldó férfi a nagy sebesség miatt egy balra ívelő kanyarban kisodródott, majd a tetején átpördülve egy vizesárokba csapódott. Az adott útszakaszon a megengedett maximális sebesség 90 km/h volt. A jármű utasai kizuhantak a balesetkor a biztonsági öv hiánya miatt. A szórakozó fiatalok közül ketten nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket, míg ketten maradandó fogyatékosságot eredményező – súlyos mozgásszervi és neurológia panaszokat okozó – sérüléseket szenvedtek el. A másik két kocsiban ülő fiatal nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett.

A Szegedi Járási Ügyészség a gépkocsi tulajdonosát járművezetés tiltott átengedésének vétségével, valamint maradandó fogyatékosságot eredményező járművezetés tiltott átengedésének bűntettével, míg a közúti balesetet okozó férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolja.

Bűnösségük kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.

Fotó: police.hu