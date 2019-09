Az esélyegyenlőségre hivatkozva osztott fánkokat az alpolgármester

ezzel magyarázta azt Jeneiné Rubovszky Csilla budapesti V. kerületi alpolgármester, hogy miért osztogatott fánkokat a hétvégén a gyerekeknek a Belvárosi Családi Pikniken. Azt nem árulta el, hogy milyen civil szervezetről van szó, az azonban már a korábbi fotókon látszott, hogy az édességek Vajna Tímea fánkboltjából, a Mr. Funkból érkeztek.

Azt már a 444 vette észre, hogy az alpolgármester a Heti Tévé reggeli műsorában beszélt az ominózus fánkosztásról. A műsorban Jeneiné hozzátette:

10 alkalommal soha nem volt probléma, hogy osztottunk ilyen édességeket, most 11. alkalommal úgy gondolták, egy önkormányzati rendezvényen, ahol egyébként az ellenzéki képviselők is jelen voltak, maguk is fogyasztottak ezekből az esélyekből [sic!]