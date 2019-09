Három hónappal meghosszabbították a szigetes holland dílerek letartóztatását

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította annak a két holland férfinak a letartóztatását, akik 100 millió forint értékű droggal érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Kiderült, hogy egyikük, Roelf B. egy ismert futó Hollandiában.

A két fiatalember csomagmegőrző széfjéből mintegy 2700 darab ecstasy tablettát, 128 gramm – előre porciózott – marihuánát, műanyag fiolában 451 darab marihuánás cigarettát, a drog adagolásához, terjesztéséhez használt tasakokat találtak és foglaltak le.

A két holland még 500 példányban kinyomtatott árlistát is készített a drogok mellé. Amikor a budapesti rendőrök átkutatták a két fiatal csomagját találtak egy slusszkulcsot. A hollandok nem akarták elárulni, hol van az autójuk, de a nyomozók a III. kerületi Reményi Ede utcában megtalálták a kocsit, amelyben további 4 ezer darab ecstasy tablettát, körülbelül 15 kiló műanyag fiolában marihuánás cigarettát és a kábítószer porciózásához használatos tasakokat találtak. A bizonyítékok köre jelentősen bővült azóta, hogy rács mögé vágták a fiatalokat.

Mivel kizárólag a Sziget Fesztiválra érkeztek Budapestre, Magyarországon lakóhellyel, személyes kapcsolatokkal és kötöttségekkel sem rendelkeznek. Figyelemmel erre és a bűncselekmény bizonyítottsága esetén kiszabható büntetés nagyságára, megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban való jelenlétük csak a kényszerintézkedés fenntartásával biztosítható.

A nyomozás fő célja most a bizonyítékok befolyástól mentes összegyűjtése. Közben kiderült, hogy a két holland jövedelmi viszonyai és megtakarításai még a lefoglalt kábítószer beszerzésére sem nyújthattak elég fedezetet. Azaz feltehető, hogy a megélhetésüket is részben drogkereskedelemből biztosították, azaz esetükben a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A végzés nem végleges.