A közmédia bemutatta a postást, aki főpolgármester lenne

A közmédiának törvényi kötelezettsége, hogy egy választási kampányban műsoridőt adjon a jelölteknek, ahol ismertethetik az elképzeléseiket. A tavalyi országgyűlési választási kampányban és a májusi EP-választás előtt is vezetett ez a törvény bizarr helyzetekhez, amikor is ellenzéki politikusok hosszú hiátus után bejuthattak a köztévébe, hogy ott elmondják a véleményüket dolgokról.

Persze, annak nem kellene bizarr helyzetnek lennie, hogy egy ellenzéki politikust behívnak a köztévébe, bár vannak kivételek, mint ez itt lent.

A Kétfarkú jelöltje beült a köztévébe csirkejelmezben és kotkodált Egészen pontosan 5 percet kotkodált végig. A legfurcsább, hogy ő az egyetlen, akinek kérdéseket tettek fel.

Azonban egy csirkejelmezben kotkodácsoló férfi semmi ahhoz képest, amit kedd este produkált az M1, amikor is komolyan véve a maguk közszolgálatiságát behívták a stúdióba Schlagmüller Gábort, a postást, aki főpolgármester szeretne lenni.

A megszeppent főpolgármester-jelölt szomorúan közölte, hogy valószínűleg nem fog tudni elindulni, mert nem gyűlnek valami jól az ajánlásai. Az emberek sietnek, nem hallgatják meg, és a személyi számukat sem szívesen adják meg neki, ami pedig az ajánlás feltétele. Csapata pedig nincs, egyedül csinál mindent, így nagyon nehéz a helyzete.

Az ikonikus szakállal rendelkező Schlagmüllerből kihúzta a műsorvezető, hogy nem kevesebb, mint tizenhét pontos programja van. A programpontokat nem fontossági sorrendbe írta össze, mert a fontossági sorrend mindig változik – mesélte a jelölt.

Konkrétumként említette, hogy sövényt ültetne a Rákóczi útra, zavarja a kosz, a Duna viszont csodálatos, azzal kezdene valamit.

Elárulta, hogy ő nem veszekedni szeretne, hanem pozitív kampányt. Magát sem baloldalinak, sem jobboldalinak nem tartja, elege van mindkettőből, mondta, majd bocsánatot kért, hogy ezt pont az M1 műsorában jelenti ki.

Schlagmüller legjobb mondata azonban egészen biztosan az volt, hogy:

Nem most találtam ki, hogy főpolgármester akarok lenni, hanem már júniusban.

Karácsony Gergely vagy Puzsér Róbert ellenzéki jelöltek már jóval korábban kitalálták ugyanezt, előbbi már az ajánlásait is leadta, azonban még egyikőjüket sem hívta be a köztévé. Azonban ugyanannyi műsoridőre ők is számíthatnak valamikor, mint Schlagmüller, a postás.

