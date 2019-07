Néhány gyermekotthonos fiatal tartja rettegésben az Istenhegy lakóit

Egymást érik az építkezések a XII. kerületben, új építésű lakóparkok és villák váltják egymást az Istenhegyen. Ez Budapest egyik legdrágább része, az új lakások négyzetméterára meghaladja az egymillió forintot. A Városmajort és a Széchenyi-hegyet összekötő fogaskerekűről is jól látni az Esze Tamás Gyermekotthont, mely piros téglás épületével, vadregényes kertjével erősen kilóg ma már a környezetből. A gyermekotthon több évtizede működik, panasz sosem volt az itt lakókra, de az elmúlt egy évben ez megváltozott.

Három-négy „otthonos gyerek” rettegésben tartja a környéket

– meséli a környékbeliek. A tizenéves fiatalok bemásznak a kertekbe, ahol gyújtogatnak, rongálnak, majd távoznak. Az utcákon kukákat borogatnak, van, akinek az autója karosszériáját rúgták be éjszaka. Merthogy néha ilyenkor is kint vannak az utcán, „ordenáré módon” kiabálnak, máskor „fényes nappal a kerítésnek dőlve szexet imitálnak”. Szólni nem nagyon mer nekik senki.

Késsel a zsebükben mászkálnak. Egyszer az egyikre rászóltam, másnap már ki volt lyukasztva az autóm kereke. Nemrég egy szomszéd hívott, hogy vigyázzak, mert látja, hogy a kertünkben bent van az egyik gyerek. A férjem külföldön volt, ketten ültem otthon a gyerekkel

– mondja az egyik itt lakó.

Okkal féltik a helyiek a gyerekeiket, többen is mesélték, hogy egy 10 éves kislányt kiraboltak az utcán, leütötték és elvették a telefonját.

Fontos hangsúlyozni, hogy az otthon csupán néhány lakójáról van szó, a többiekkel semmi problémája nincs a helyieknek.

Habár akadt olyan, aki azt mondta, máshova kellene költöztetni az otthont, mert „egy ilyen környéken nincs keresnivalója”. Tény, hogy a több mint ötven éve működő otthon környezete nagyon megváltozott az elmúlt évtizedekben, ám a budai elit és a gyermekotthon lakói megférnének egymás mellet – ahogy ez hosszú éveken keresztül működött is –, ehhez azonban a jelenlegi helyzetet kezelni kellene. Az utóbbi időben egyébként kicsit nyugodtabb lett a környék, a helyiek úgy tudják, a nagyobb gondokat okozó négyfős társaság legidősebb tagját elvitték a rendőrök.

Egy, a környéken élő nő szerint az a baj, hogy az említett gyerekek bűnözők, mégis ebben az otthonban laknak. Ő úgy látja, nem a szakemberhiány miatt alakult ki ez a helyzet:

Már a tanítási órákról is kitiltották őket, mert nem tudnak viselkedni

– állította lapunknak.

Székely László szerint a probléma ennél összetettebb. Az ombudsman nemrég nyilvánosságra került jelentésében arról ír, hogy a gyermekotthont és környezetét rendezetlenség és „lelakottság” jellemzi. Az ombudsman munkatársai ugyanis összetört szekrényeket, kibelezett kárpitos bútorokat, szétdobált tárgyakat, cigarettacsikkeket, szabadon hozzáférhető gyógyszeres szekrényt, málló vakolatot, rossz állapotban lévő udvart, sportpályát láttak. Probléma az is, hogy az intézményben elhelyezett 26 gondozottból életkora alapján 16 gyermek (8 fiú és 8 lány) tankötelezett. A dolgozói létszámhiány miatt, és azért, mert a gyermekek különböző iskolákba járnak, a gyermekotthon nem tudja ellenőrizni, hogy a gyermekek ténylegesen az iskolában vannak-e. Az ombudsman helyszíni vizsgálata idején 8 gyermek tartózkodott az intézményben, a többiekről nem volt információ. A tizenéves gyermekek gyakorlatilag maguk döntenek arról, hogy eleget tesznek-e a tankötelezettségüknek.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, külön rákérdeztünk arra az esetre, amikor a helyiek elmondása szerint kiraboltak egy kisgyereket. A rendőrség válaszában azt írta, hogy erről a rablásról nem tudnak, de több büntetőeljárást is folytatnak, amely a gyermekotthon lakóihoz köthető. Az eljárások között van olyan, ahol az elkövetők kiskorúak, és olyan is, ahol fiatalkorúak. Ezek a büntetőeljárásokat lopás, rongálás, rablás, illetve rablás kísérlete miatt indították. Azokban az eljárásokban, ahol az elkövetők életkoruknál fogva büntethetők, a rendőrség több fiatalkorút is gyanúsítottként hallgatott ki.

A XII. kerületi önkormányzatot arról kérdeztük, hogy

egyetértenek-e az ombudsman megállapításával?

Mi a véleményük a kialakult helyzetről és szerintük mi a megoldás?

Válaszukban annyit írtak, hogy ismerik a kerületiek Esze Tamás Gyermekotthonnal kapcsolatos panaszait, majd hozzátették:

Ezeket támogatásunk biztosítása mellett valamennyi esetben tolmácsoltuk a mindenkori fenntartónak. Fontosnak tartjuk, hogy dr. Székely László ombudsman jelentése elkészült, és bízunk benne, hogy a fenntartó érdemi változást tud elérni a közeljövőben.

Kérdéseinket elküldtük az intézmény fenntartójának, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is, de felvetéseinkre egyelőre nem válaszoltak.

