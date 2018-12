Sötétben vitték el Nagy Imre emlékművét a Vértanúk teréről

Nyerges vontatóra pakolták az elemeit.

Hajnalban kezdték el bontani Nagy Imre emlékművét a Vértanúk terén – számolt be a Klubrádió. Egy hallgatójuk küldött fotót, amelynek tanúsága szerint nyerges vontatóra pakolják az emlékmű elemeit.

Felidézik: a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság korábban előzetes hozzájárulását adta a Vértanúk terének átépítéséhez, és a Nagy Imre-emlékműnek a Jászai Mari téren történő felállításához.

Az áthelyezés ellen Nagy Imre unokája és a Nagy Imre Társaság is tiltakozott, ők azt írták: a szobrot nem a magyar állam és nem is a főváros, hanem három magánszemély állíttatta. Elhelyezését és tájolását bizottság határozta meg, az áthelyezéssel nemcsak történelmi és városképi, hanem az eredeti művészi koncepció szempontjából is elveszítené jelentőségét. (Fotó: MTVA bizományosi / Juhász Gábor)