Vannak még homályos részletek a honvédség százmilliárdos helikopterbeszerzése körül

A Honvédelmi Minisztérium június végén jelentette be, hogy a német Airbus gyártótól húsz H145M típusú katonai helikoptert vásárol. A beszerzésre százmilliárd forintot szán a honvédelmi tárca. A helikoptertípust 2015-ben vezette be a gyártó, a hozzá tartozó HForce nevű fegyverrendszer engedélyeztetése pedig jelenleg is zajlik, az ehhez szükséges tesztlövészeteket Magyarországon végzik. A helikoptermodellt több országban használják már, de eddig Magyarország rendelte belőle a legtöbbet: a német különleges erők tizenöt, a Thai Királyi Haditengerészet öt, a Szerb Légierő és rendőrség pedig kilenc H145M helikoptert használ, a HForce fegyverrendszer pedig a szerbek gépein debütálhat majd.

