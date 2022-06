Videó „Vétek ezt a gyapjút így hagyni, hogy nem viszik el, sehul se veszik”

A 84 éves hódmezővásárhelyi Marton János állította fel az ollóval való birkanyírás Guinness rekordját 2003-ban, ötven birkát nyírt meg nyolc óra alatt. 7-8 éves kora óta foglalkozik ezzel, unokája, Endre is eltanulta tőle a szakmát. Velük beszélgettünk, hogy mi most a gyapjú sorsa, illetve nyírnak-e még mások is ollóval.