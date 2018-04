Fideszesek estek egymásnak három nappal a választás előtt

A képviselő és a polgármester egymásra mutogat a kátyús út miatt.

Videót tett közzé csütörtökön Boldog István Jász-Nagykun-Szolnok megyei fideszes képviselő, amelyben arról beszél, hogy a Törökszentmiklós és Martfű közötti út tele van kátyúval, a közútkezelő pedig nem tudja hatékonyan orvosolni a helyzetet. Közölte: kérte, hogy helyezzék vissza a kamionokat kitiltó, 20 tonnás korlátozó táblát, amit szerinte Nagy Szilárd kengyeli fideszes polgármester kérésére vettek le.

Amint a 444 kiszúrta, Nagy Szilárd a Facebookon reagált. Boldog István igyekezetét a kampánynak tudta be azzal, hogy azt írta: „már a választások előtt is közlekedhettek kamionok a Martfűt Törökszentmiklóssal összekötő úton”. Közölte: éveken át kérte az illetékes hatóságoktól, hogy tiltsák ki a kamionokat és állítsák helyre az utat, és azt is kilobbizták, hogy az utat teljes hosszában felújíthassák, de végül Boldog István döntött úgy, hogy ez nem kell, legyen inkább „háromszámjegyű” az út. Szerinte az is a fideszes képviselőnek köszönhető, hogy Kengyel hét TOP-pályázatából csak kettő nyert.