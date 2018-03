Élőben közvetített lopással menőzött, bíróság lett a vége

Mark Zuckerbergék valószínűleg nem erre a célra találták ki a Facebook élő videóját.

A Facebookra élő videóként töltötte fel egy mezőkövesdi férfi még tavaly ősszel, ahogy lopni megy egy boltba. A büszke felvételnek bíróság lett a vége az RTL Klub Híradója szerint. A bizonyítékot nem nagyon kellett keresni, a net nem felejt, a videón jól látszik, ahogy a kabátja alá rejti a bonbonokat, csokikat. A végén közölte, hogy „este buli lesz, bulihegyek”, majd a biztonság kedvéért vásárolt egy sört és kisétált.

A bíróság nem értékelte a brahit, „nyilvánosan, hencegve”, másokat is erre kapacitálva követte ugyanis el a tettét, ezért öt nap elzárásra ítélték (nem jogerősen, mivel fellebbezett). Az RTL-nek azt mondta, ő csak feltűnést akart kelteni, nem is lopott, ő maga csempészte be a csokikat és úgy tett, mintha elemelné őket. Hozzátette, csak ki akart törni a tömegből.

(Kiemelt kép: RTL Klub/ Híradó)