Orbánra mutogat a Teréz körúti robbantó családja

„Orbán rendezte meg” – ezt állítja a körúti robbantással vádolt fiú családja.A fővárosi Törvényszéken P. László apját és húgát hallgatták meg – írja az mno.hu.

A lány már vallomása elején kijelentette, hogy a merényletet nem a bátyja követte el. Mentő bizonyítékokról ugyan nincs tudomása, de ismeri őt, és ez alapján biztos ebben. A végén el is érzékenyült, de azt mondta, nem csak azért sír, mert a testvéréről van szó – ha más ártatlant látna a vádlottak padján, akkor is így érezne.

Sosem csinált hasonlót, nem bántott senkit. Gyerekkorában ő védte azokat, akiket bántottak

Ezzel szemben az apa egyébként arról vallott, hogy fiát annak idején kifejezetten biztatni kellett, hogy ne féljen legalább saját magát megvédeni, ha bántják.Fivére gyerekkorát úgy értékelte, jó gyerekkor volt, kivéve a szüleik évekig húzódó válását. Az édesanya szerepe is többször előkerült a tárgyaláson.

Később az apa felolvasott nyomozati vallomásából ez valóban egy nyomasztó, konfliktusokkal és erőszakkal terhelt, viharos időszaknak tűnt, ami megviselhette a gyerekeket. Mint ismert, az apa később Uruguayba vitte a testvérpárt, ahol öt évig éltek. Később a gyerekek két évig a nagyszülőknél nevelkedtek, édesanyjuktól pedig teljesen eltávolodtak.

A P. Lászlót terhelő bizonyítékokat a húg és az apa szerint is odacsempészték, manipulálták. A testvér a rendőrségen tett vallomásában még arról is beszélt, hogy egy ismerőse szerint – és ezt a vélekedést ő is osztja – „Orbán rendezte meg” a pokolgépes robbantást. Az apa szerint a robbantás egyértelműen politikai hátterű volt, az áldozatokat és fiát mint bűnbakot is előre kiválasztották.

A fiatal a hétfői tárgyalási napon a lap szerint csak a lélekvándorlás tanáról szeretett volna beszélni P. László, a körúti robbantás vádlottja a Fővárosi Törvényszéken, büntetőperének hétfői tárgyalási napján, amelyen apját és húgát hallgatta meg a bíróság. Kalina József bíró azonban kijelentette, a lélekvándorlásról nem hajlandó meghallgatni a vádlottat.

P. László 2016. szeptember 24-én este egy robbanószerkezetet, és – hogy fokozza a rombolóhatást – egy szögeket tartalmazó táskát tett le a földre a Teréz körúton. Ezután kivárta, hogy a szokásos járőrútvonalat bejáró szolgálatban levő egyenruhások a csomag közvetlen közelébe érjenek, majd távirányítással működésbe hozta a szerkezetet. A vád szerint végezni akart a rendőrökkel és a robbanás után megszerezni szolgálati fegyvereiket.

A robbanás ereje alkalmas volt arra, hogy az annak közvetlen közelében lévő járőrök életüket veszítsék, és a közelben tartózkodó további személyek is súlyos, akár életveszélyes sérüléseket szenvedjenek.

A járőrök a detonáció után súlyos, életveszélyes, míg egy másik ember nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vádlott a Teréz körúti robbantás után e-mailt küldött a Belügyminisztériumnak, amelyben leírta, hogyan kell elkészíteni a pokolgépet és jelezte, hogy egy későbbi időpontban konkrét követelésekkel fog előállni. Egymillió eurót akart készpénzben. Azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben követelését nem teljesítik, úgy nem ez volt az utolsó támadása. A vádiratból kiderült, hogy P. László – aki az ügyészség szerint nem szenvedett kóros elmeállapotban – valóban végrehajthatott volna újabb merényleteket, tekintve, hogy rendelkezett a szükséges eszközökkel – robbanóanyagokkal és gyújtószerkezetekkel – ahhoz, hogy a felhasználásukkal gyilkos bombát készítsen. De erre már nem volt lehetősége, a TEK emberei tavaly október 19-én rajtaütöttek. Az elfogásról felvétel készült:

Ahogy arról beszámoltunk korábban, a fiatal elfogása után hallgatott, végül négy hónap után törte meg a csendet tavaly február közepén. Akkor két egymást követő napon is kihallgatták. Pár nappal később már tudni lehetett, hogy mindent részletesen beismert, Brunner Tamás, a volt ügyvédje akkor azt mondta, valószínűleg azért, mert mostanra érett meg benne a gondolat, hogy beismerő vallomást tegyen. Az apa mindvégig kitartott fia ártatlansága mellett.

A fiatalembert következő hét elején körülbelül nyolc órán át kérdezték, illetve akkor részletesen beszélt a már bevallott bűncselekményről. Elmondta egyebek mellett, hogy nem ismerte a két egyenruhást, akiket állítása szerint nem akart megölni a házilag készített szerkezettel, illetve a rendőrséggel sincs baja. Azt viszont, hogy újabb merényletre készült, tagadta. Arra a kérdésre, hogy mi motiválta, illetve, hogy mi volt a a célja, ha nem akarta megölni a két egyenruhást, nem adott választ. Következő alkalommal azonban már nem volt könnyű vele kommunikálni, nem akart beszélni. A fiatalembert két hét kihagyás után, március 8-án ismét kihallgatták. Hogy akkor mire jutottak vele, nem derült ki, csupán annyi, hogy már nem Brunner védi a továbbiakban.

P. Lászlót még tavasszal egy időre átszállították az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI), mert agresszívan viselkedett. Ekkor már új ügyvédje, Szikinger István képviselte. Ő védi jelenleg is. Májusban fejeződött be a második elmeorvosi vizsgálata, az igazságügyi orvos szakértők akkor sem találtak büntethetőséget kizáró okot. Ezután került az ügy a vádelőkészítési szakba.

A nyomozást egyébként szeptember 15-én iratismertetéssel fejezte be, végül csaknem három hónapot kellett várni a vádemelésre, amelyről a Központi Nyomozó Főügyészség végül tavaly december 8-án számolt be. A per január 31-én kezdődött.

Hamarosan egyébként bíróság elé állítanak egy nőt is, őt üzletszerűen elkövetett csalás miatt, miután azt hazudta néhány nappal a merénylet után, hogy tudja, ki a Teréz körúti robbantó, csak, hogy megszerezze a nyomravezetői díjat.

(Kiemelt kép: Berecz Valter)