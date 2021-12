Túljárt a szakértők eszén a püspökmolnári fenyőfa

Sokan megcsodálják a Püspökmolnáriban élő Horváth család kertjében álló fenyőfát, amely egy hétméteres chilei araukária, és csak nagyon ritkán nő meg ekkorára Magyarországon, írta a Vaol.

Tizennyolc éve vették a fenyőt, akkor alig volt ötven centiméter magas volt.

A különleges fenyőfajta magyarországi életét – a kedvezőtlen időjárási körülmények és a fagyok miatt – a szakértők nem becsülik túl hosszúra.

Nincs is belőle túl sok, a Wikipédia szerint Magyarországon a Rágyánszky Arborétumban Orosházán és a Fővárosi Állatkertben található egy-egy példánya, de mostmár tudjuk, hogy a Vas megyei faluban is.

De hogy mire képes az emberi gondoskodás, azt jól bizonyítja a Püspokmolnáriban álló – csaknem hét méter magas – chilei araukária vagy más néven pikkelyfenyő.

Amíg kisebb volt a fa, a téli hidegben náddal, kartonpapírral takartuk be, hogy ne legyen baja. Ma már ez nem kivitelezhető a magassága miatt, de úgy tűnik, az évek során hozzászokott a hazai klímához. Évente 30-40 centit nő, felfelé is nyúlik, terebélyesedik is