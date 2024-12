Jó fizetést, szerethető munkát és barátságos emberi kapcsolatokat keresnek a magyar munkavállalók

Fontos, hogy minél többen tegyük fel a kérdést, hogy a számunkra legmegfelelőbb munkahelyen dolgozunk-e – így gondolja ezt a CIB Bank is. A megalapozott válaszhoz azonban fontos tudnunk, milyen elvárásaink vannak, tisztában kell lennünk saját prioritásainkkal. Ezek az információk egy munkáltató számára is fontos irányjelzők, ezért a kutatásban arra kérték a résztvevőket, rangsorolják a munkahelyi elégedettség szempontjából leginkább releváns szempontokat.

Nem meglepő módon a válaszok alapján a fizetés van leginkább hatással arra, hogy érezzük magunkat a munkahelyünkön. Egy hajszálnyival lemaradva került a második helyre az, hogy olyan munkát végzünk-e, amelyet szeretünk. Érdekesség, hogy a nőknél egyformán fontos a két szempont (a fizetés és a munka szerethetősége), és az életkor előrehaladtával is egyre inkább igényeljük, hogy szeressük is a munkát, amelyet végzünk.

Meghatározó szempont a kollégákkal, illetve a közvetlen vezetőkkel való viszony is, melyek a harmadik és a negyedik helyen szerepeltek a rangsorban.

Ezek után következik a fontossági sorrendben a home office, a munkaidő, az ügyintézési szabadság terén megvalósuló rugalmasság – ami nagyobb értékkel bír a fiatal és a képzettebb munkavállalók szemében –, majd az előrelépési, fejlődési lehetőség. Az utolsó előtti helyekre a megfelelő fizikai környezet és a pozitív visszajelzés, a munkáért kapott elismerés került, a legfontosabb szempontok listáját pedig a vállalati kultúra zárja.

A kutatásból kiderültek még olyan érdekességek is, mint például az, hogy a korral előrehaladva egyre nagyobb jelentősége van a korrekt, szakmailag és emberileg kompetens vezetőknek. A nyitott, befogadó légkör esetében viszont épp fordítva működünk: 40 éves kor alatt igazán fontos, utána kevésbé. Arra is fény derült, hogy a nőknek meghatározóbb a befogadó környezet és a pozitív visszajelzés, a kisebb településeken élők pedig jobban értékelik az összetartó csapatot. „Mi a CIB Banknál hiszünk abban, hogy egy munkahely lehet szerethető, és folyamatosan teszünk is azért, hogy munkatársainknak az igényeikhez leginkább illeszkedő munkakörnyezet teremtsünk, hiszen ez a jó teljesítménynek is az alapja. A kutatás is azt a célt szolgálta, hogy jobban megértsük a hazai munkavállalók preferenciáit, akiket Helyemen vagyok! kampányunk keretében a Facebook-oldalunkon látható humoros videókkal is arra ösztönzünk, gondolkodjanak el azon, tényleg a helyükön vannak-e” – emeli ki a kutatás kapcsán Tóth Györgyi, a CIB Bank HR vezetője.