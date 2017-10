Olcsó házimozi élményt nyújt ez a kínai miniprojektor

A H96 P projektor a hordozható kivetítők közé tartozik, épp ezért kis méretével és alacsony súlyával próbál érvényesülni a piacon. Az előző nagyágyú, az LG csúcsprojektora után most egy igazán olcsó, kínai példányt tesztelt a Rendelt Kínait csapata.

Drága, de micsoda mulatság a projektoros házimozizás A szerkesztőségben teszteltük, milyen, ha egy kenyérpirítónyi eszközzel moziteremmé varázsolhatjuk a nappalit.

A kínaiaknak van egy fajta belső késztetésük azzal kapcsolatban, hogy minden termék kinézetébe beleszőjék a magas életszínvonal és a gazdagság jegyeit, még akkor is, ha azt jellemzően nem a burzsuj középosztálynak adják el. A projektor esetében ez az arany szegéllyel övezett dobozban csúcsosodik ki.

A kivetítő mellé kapunk egy európai hálózati adaptert, leírást, bluetoothos távirányítót adapterrel, egy hajlítgatható tripodot, és egy kordozó tasakot. A gép mérete – 14,5×7,85×1,7 centiméter – megdöbbentően kicsi, ebből következően simán zsebre is vághatjuk.

Az alján találhatunk egy szabványos állvány bemenetet, ahová a tripodot lehet becsavarni. A szabadon állítható állvány megspórolja nekünk, hogy a szokásos „konyhai” módszerekkel hozzuk megfelelő magasságba a projektort, azaz könyvvel, papírokkal ékeljük ki.

Csatlakozás és bemenetek száma bőséges:

2 db USB,

1 db HDMI,

1 db 3.5 mm-es jack

1 db TF kártya bemenet

Bluetooth 4.0

kétcsatornás AC WiFi szabvány (2.4/5.8 GHz) száll harcba.

Miután a munkahelyen több “normál” méretű projektort is használunk, fura volt ezt a csöppséget beüzemelni.

Főleg mert sokkal hangosabb működéshez vagyunk hozzá szokva (15 dB). A videók (filmek, sorozatok) hangját nem túl acélosan adja vissza, a magasabb hangtartományban leginkább az egérfogóba szorult rágcsálók üvegrepesztő vinnyogását imitálja.

Ezt egy külső hangrendszer csatlakoztatásával lehet ellensúlyozni: akár bluetoothon, akár jacken is lehet fülest, fejhallgatót, hangfalakat hozzá párosítani.

Mielőtt használni kezdjük, olvassuk el a leírást, különös tekintettel arra részre, ahol az eszköz ki- és bekapcsolását taglalják. Ahogy a nagyméretű projektorok, úgy a H96 P is két fázisban kapcsol be: van egy fűtési-hűtési idő, amíg a nagy fényerejű lámpa felmelegszik, illetve kihűl, ekkor dolgoznak a ventilátorok. Ha ilyenkor levágjuk az áramforrásról, akár súlyosan is károsíthatjuk a készüléket.

Ez a projektor olyan mint egy okostévés dobozba csomagolt képmegjelenítő. Van beépített háttértára (16 GB), memóriája (2 GB), illetve Android 5.1 fut rajta.

Az LG csúcsprojektorához hasonlóan ez a picúr is 3 méteres (120 inch) képvetítési átlóval rendelkezik. Viszont még a full-HD felbontást sem sikerült elérni (854×480 pixeles), mondjuk ez a készülék méretéből következően nem csoda. Ehhez társul egy mindössze 100 lumenes fényerő, így fényes nappal ne akarjunk filmezni, vagy ha mégis, ne várjunk minőséget.

Sajnos a színek elég rosszak, főleg a sok sötét részlettel bíró filmek esetén. Így például az Artúr király legendája meglehetősen nézhetetlen volt. A tartalom élvezhetősége szoros összefüggésben van a távolsággal, ahová vetítünk: minél messzebb sikerül, annél élvezhetőbb a képi világ.

A távirányító néha megmakacsolta magát, ha nem volt hajlandó működni, ki kell kellett venni az elemeket, majd újra visszatenni. Ez elég idegesítő volt.

A gépen bal felül egy tekerővel lehet a fókuszt állítani a távolság szerinti megfelelő élességre.

A H96 P projektor tetején lévő gombokat én nem nagyon használtam, ugyanis ha tripodon áll, remeg tőle a kép, ami szintén nem az igazi. Viszont ezekre alapvetően nincs is szükség, hiszen a távirányító ugyanezt tudja, illetve egy rácsatlakoztatott egér és billentyűzet kombináció is tökéletesen kielégítette az igényeket.

Az oldalán lévő TF kártya helyet viszont érdemes kiaknázni, mert a beépített 16 gigás tárhely gyorsan el tud fogyni.

A teszten nekieresztettem a szokásos minta videóimat – Full-HD, 2.7K, 4K – hogy mennyire készítik ki a H96 P projektort. Előzetesen azt vártam, hogy semennyire, lévén a hasonló belsővel és a H.264/265 kódolással ellátott hardvernek ezt bírnia kell.

Az 1080p és 2.7K videókat szépen vitte, viszont a 4K fájloknál már elbukott. Persze ez az eszköz nem is erre van kitalálva, nincs is értelme egy analóg televízió adáshoz közelítő pixelszámon erőltetni a nagyfelbontású filmeket. Netezni viszont jól lehet rajta. Egy szoftveres hibát viszont itt is találtam, a vissza gombbal nem csukja be a böngészőt, így végérvényesen a Chrome böngészőben ragadhatunk.

Egyre inkább terjed az okostelefonos alkalmazások használata, egyes autók központi rendszerén is kezd feltűnni ez a funkció, tehát itt sem maradhatott ki. Ehhez egy Miracast kliens, illetve aktív wifi kapcsolat kell, és már tükrözhetjük is ki a mobil kijelzőjét.

Sajnos a tartalmat sokzor nem lehetett elforgatni, illetve ha a két megjelenítő képaránya és felbontása nem egyezett, szétcsúszott a látvány. Viszont mivel számtalan más módon képes adatátvitelre – TF kártya, Bluetooth, wifi –, a tükrözés nem létszükséglet, de jó tudni, hogy ilyen is van.

A 3500 milliamperórás akkumulátortól válik teljes mértékben hordozhatóvá a H96 P projektor. Nem kell hozzá külső áramforrás, letesszük az asztal közepére, bekapcsoljuk, és mehet a filmnézés, Youtubeozás, játék, nagyjából 2 órán keresztül.

Innentől kezdve autóban, piknikezés közben vagy az esti tábortűznél is lejátszhatjuk a tartalmainkat, kiépített 220 voltos hálózat nélkül.

ÖSSZEGZÉS

A kínaiak egyik kedvence az édes-savanyú mártás, és ez a termék is egy kicsit ilyen. Nekem alapvetően nagyon tetszik a koncepció, jól ötvözi a technológia különböző vívmányait, legyen szó adatátvitelről, képmegjelenítésről vagy akár adatkapcsolatról. Persze biztosan sokan szívják majd a fogukat, hogy miért nem HD a felbontás, de akkor H96 P projektor sem 48 600 forintba, hanem 60 ezerbe kerülne.

Viszont a szoftveres bugokat és a távirányító makacskodását kiküszöbölhették volna, mert ez nem került volna plusz költségbe.

Ha érdekelnek a kínai termékek, és első kézből szeretnél értesülni a legújabb terméktesztekről, ajánljuk a RENDELJ KÍNAIT oldalát!