Harmadik kéz: ezek a legjobb autós telefontartók Kínából

Az autós telefontartók tesztje egy nem túl bonyolult, de annál lényegesebb kérdésben igyekszik segítséget nyújtani, miszerint hogyan tudod használni a telefonodat, miközben biztonságosan és törvényesen vezetsz?

Négyféle autós telefontartót próbáltunk ki, hogy megnézzük, melyik a legalkalmasabb a feladatra: egy mágneses tartót, egy tapadós, többcélú állványt, egy kormányra rögzíthető konzolt és egy klasszikus szellőzőrostélyra csíptethetős darabot is.

A kiválasztás szempontjai Hogy kellőképpen objektív tudjunk lenni, át kell gondolni, mit is váruk egy jó telefontartótól: tartsa stabilan a készüléket

könnyen lehessen a telefont betenni és kivenni

egyszerűen rögzíthető legyen – többféle autóban is

ne takarja ki a látóteret

Lényeges szempont volt még az ergonómia, hogy kézre álljon a telefon, ha már vezetés közben akarjuk néha nyomkodni.

Természetesen egy átlagember nem gondolja végig ezeket a tényezőket, mert ha kell egy telefontartó az autóba, csak beszalad a benzinkútra vagy egy szupermarketbe, és megveszi az első kézreeső darabot. Aztán ahogy elkezdi használni, előjönnek a hibák, és vagy szenved tovább azzal, vagy kénytelen lesz venni egy újabbat. A teszttel most éppen ezt szeretnénk elkerülni.

#1 KLASSZIKUS SZELLŐZŐROSTÉLYOS

A tesztet a egy benzinkútról felkapott, szellőzőrostélyos megoldással kezdtük. Előnye, hogy fel lehet csíptetni a szellőzőre, fokozatokban forgatható és rugós karok tartják oldalról a telefont. Hátránya, hogy a mobilok nagy részének oldalt is vannak gombjai: ezekhez vagy egyáltalán nem, vagy csak nehézkedesen férünk hozzá.

Ugyan forgatható, de mivel egy ívelt rácsra van fogatva, nincs se teljesen vízszintesen, se függőlegesen, ráadásul nyomásra a ráccsal együtt el tud mozdulni, a súly hatására pedig lefittyed, így pont nem lehet látni a kijelzőt, ráadásul számos autóban nem is tudtuk használni, mert a rács alkalmatlan rá, vagy elérhetetlen helyen van. A mobil és a tartó szabad levegőt is blokkolja, ha pedig véletlenül bekapcsolva felejtjük a fűtést, miközben töltjük a telefont, az még gondot is okozhat.

#2 MŰSZERFALRA TAPADÓS

A második tesztalany egy Remax Fairy Phone Holder nevű “tapadós” állvány volt a maga 1300 forintos árcímkéjével. Régóta szemeztünk a hihetetlen tapadást és stabilitást ígérő telefontartókkal, de mindig visszatartott, hogy ha koszos, poros lesz, utána gyakorlatilag használhatatlanná válik a ragadós felület. A tartó 3 darabban érkezik: egy tapadós felület a műszerfalra, és két tartókarmocska, amelyek a telefont fogják – meglepően stabilan egyébként. Viszont a szilikon támasztékokat a talpba masszírozni vagy 10 percig is eltartott.

Első blikkre az alja megfelelően tapadósnak tűnt, a bizalom megvolt. Aztán az első gázadásra elegáns bukfenc kíséretében repült a telefon és szólt is a padlón egy isteneset, így a bizalom a puffanással együtt szertefoszlott.

Ha mindenképpen mozgó járműben szeretnénk elképzelni, inkább egy kamion jöhet számításba, vagy olyan autó, ahol van skí felület, a marketingesek ugyanis nagyot füllentettek, amikor autós használatra is alkalmasnak nyilvánították a kiegészítőt. Nem is adnánk neki 2 csillagnál többet. Ugyanakkor arra kiváló, hogy az íróasztalon tartsa a tabletet vagy mobilt, ha vacsora közben megnézénk egy filmet vagy sorozatot.

#3 KORMÁNYRA ERŐSÍTŐS

A harmadik versenyző a kormányra erősíthető telefontartó, ez a “miért nem nekem jutott eszembe” tipikus esete. Az ötlet rendkívül egyszerű, bár elsőre igazán morbid, hogy a kormánnyal együtt fordul a telefon is, egy nap használat után meg lehet szokni a helyzetet, sőt.

Az első megrökönyödés, hogy mennyire az “arcunkban van” a telefon, ennél közelebb csak kézben tartva lehetne. Viszont a helyzete nagyon ideális: a kormányon pihenő kezekkel könnyedén el lehet érni, egy piros lámpánál vagy dugóban hosszú e-maileket is le lehet pötyögni. Arról nem is beszélve, hogy alig kell levenni a szemünket az útról, minimális félrepillantással lehet navigálni vagy kihangosítva telefonálni.

A kormányra való felfogatásra egy szilikon pánt szolgál, míg a telefon gumírozott tartókon pihen: az oldalsó gombok legnagyobb bánatára, ezeket teljesen elfelejthetjük. Ha a telefonod ujjlenyomat-olvasója a hátlapon van, ahhoz sem lehet majd hozzáférni. Az sem a legkényelmesebb, ha a mobil főképernyőjén nem lehet beállítani a fekvő (landscape) módot, mert oldalra fordított fejjel nehéz vezetni biztonságosan – így csak adott appokat lehet használni, ha már betöltöttük őket. A legnagyobb öngól viszont, hogy a telefont nem tudjuk tölteni használat közben.

A sok hátránytól függetlenül rendkívül praktikus az elhelyezése, a használata – így négy csillagot adunk neki.

Baseus mágneses tartó

A végére maradt a teszt egyértelmű győztese, a Baseus mágneses tartója, mert a legkevesebb kompromisszum árán a legtöbbet nyújtja, ráadásként alig 2350 forint, ami bagatell összeg a szép designért és magas minőségért cserébe. A marketingesek azért itt is lódítottak kissé: a 360 fokos forgatást meghazudtolja a fizika, ettől függetlenül eléggé szabadon és megbízható stabilitással állítható a mágneses tartófej.

A tartó felfogatása ragasztóval történik, méghozzá egy hőálló, rezgéscsillapító és visszaszedhető példánnyal, amiből cseredarabot is mellékeltek a csomagba.

Az egyetlen kompromisszum, amit vállalni kell a felhasználói élményért cserébe aza fémtappancs, amit a telefon hátuljára vagy a tokra kell aplikálni. A csomagban található egy bőrhatású fémlap is annak, akit zavar a kinézete.

Ugyanez a termék elérhető szellőzőre rögzíthető talppal és egy Qi szabvány szerinti vezetéknélküli töltő formájában is. Simán megkapta az 5 csillagot, mi ezt szerettük a legjobban.

Összegzés

A telefontartó tipikusan az a kütyü, amit Kínából érdemes megrendelni: egyrészt a hazai boltok is ezt teszik, csak aztán drágábban árulják, másrészt a magyarországi árból kijön két, de akár három Kínából rendelt darab is.

