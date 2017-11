Kicsoda valójában Jennifer Lawrence legjobb barátnője?

Mostanában Lawrence többet mutatkozik Emma Stone társaságában, és úgy tűnik, Amy Schumert hanyagolja, vagy csak titokban találkoznak? Megkérdezték a triót, hogy mi az igazság.

Annak idején Lawrence is jelentkezett Stone szerepére a Könnyű nőcske című filmbe, végül Stoné lett a szerep, de nem versengenek egymással, hiszen jobban megértik egymást, mint bárki a világon.

Először 2015-ben kapták őket lencsevégre egy étteremben, majd egy Adele koncerten találkoztak, ahol Lawrence hányt és még a lábát is eltörte. Furcsa kezdet egy barátsághoz, ami viszont azóta is tart, ugyanis legutóbb a Gov Awards-on photobombolt bele Stona képébe Lawrence. A hölgyek Anil Kapoor szerint együtt a világ összes képernyőjét uralják.

Ruling screens worldwide with every performance! #EmmaStone & #JenniferLawrence are on top of their game! Huge fan!! pic.twitter.com/Pyol8pZZNH

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) 2017. november 13.