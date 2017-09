Gáspár Laci: Fáj most a szívem, de nagy megkönnyebbülést is érzek

Az énekes úgy érzi túl sokat vállalt, ezért nagy döntést hozott meg. Gáspár Laci egy évvel ezelőtt vágott bele vidéken egy bisztró működtetésébe, de most rá kellett jönnie, hogy nem folytathatja tovább.

Mint azt sokan tudjátok, egy évvel ezelőtt belevágtam egy új dologba és egy régi vágyamat, álmomat követve nem kis kockázatot vállalva bátorságot vettem és átvettem egy üzletet. Ez a kis kirándulás most véget ér…

– kezdte közösségi oldalán az X-Faktor mentora, aki döntése okairól is beszélt.

Nem arról van szó, hogy megbántam, vagy nem ment, esetleg belebuktam, sőt…nagyon jól ment és felejthetetlen élmény marad számomra mindig, de sokkal több időt, energiát vett el tőlem, mint azt előtte gondoltam! Rá kellett jönnöm, hogy ezt én így nem tudom teljes szívvel-lélekkel csinálni és én csak úgy szeretek csinálni bármit is, hogy bele adok mindent! Fáj azért a szívem most, de egy nagy megkönnyebbülést is érzek!