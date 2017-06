Meglepetés: Keira Knightley is visszatér a Karib-tenger kalózai 5-ben

Újabb és újabb világsztárok érkeznek hazánkba. Dakota Fanning mellett, Keira Knightley is Budapesten forgat, aki a Colette című életrajzi dráma főszereplőjét alakítja.

A film az 1873-ban született, majd Colette művésznéven elhíresült francia írónő és varietéművész életét fogja feldolgozni: ő volt az első írónő, akit Nobel-díjra jelöltek, továbbá az első nő, akit a francia Goncourt Akadémia a tagjává választott. Ugyanakkor Colette nemcsak a francia irodalom meghatározó alakjaként izgalmas figura, hanem a magánélete is pikáns fordulatokban gazdag: a karrierje elején több önéletrajzi ihletésű pornográf művet is publikált, aztán újságíró lett és miközben immár elváltan egy párizsi napilap főszerkesztőjével élt, számos leszbikus kalandba keveredett, sőt: később a nála jóval fiatalabb mostohafiával is viszonyt folytatott.

A 32 éves brit színésznőbe az RTL Klub riportere, Gosztonyi Zsolt botlott bele a belvárosban és habár Knightley nem repesett a boldogságtól, hogy egyetlen szabadnapján is kötelező köröket kell futnia, mégis beadta a derekát egy szelfire.