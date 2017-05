Szem nem marad szárazon: érzelmes búcsút vett a szurkolóktól Francesco Totti

Francesco Totti bajnoki ezüsttel búcsúzott el az AS Romától

Vasárnap elbúcsúzott az olasz labdarúgás egyik ikonja. Francesco Totti 1992 óta tartozott az AS Roma felnőttcsapatához, 786 mérkőzés, 307 gól, egy bajnoki cím, két-két Olasz Kupa és olasz Szuperkupa-győzelem után vonul vissza, 40 évesen. A válogatottban 58-szor lépett pályára, 9 gólja volt, tagja volt a 2006–ban világbajnok együttesnek.

Az utolsó mérkőzése elég emlékezetes volt, és ehhez még csak gólt sem kellett szereznie. A második félidőben állt be csereként a Genoa ellen, a fordulatos találkozót végül egy 90. percben szerzett góllal nyerte meg az AS Roma 3-2-re, ezzel meglett nekik a második hely a bajnokságban és ott lesznek a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján.

Totti búcsúja:

A lefújás után Totti visszatért a pályára, ahol kapott egy bekeretezett 10-es Roma-mezt. Ezután körbesétált a lelátó előtt a gyerekei kíséretében, külön elbúcsúzva a szurkolóktól is. Amikor a Curva Sud elé ért, akkor már könnyezett a meghatottságtól, de ezen az estén ezzel mindenki így volt a Rómában. A végén még a játékostársak is elköszöntek tőle és beszédet is mondott.

Hiányozni fogsz

– mondta egy focilabdának, amit aláírt, majd a lelátóra rúgta.

Hát így búcsúzott el az AS Roma történetében a legtöbb meccset lejátszó és a legtöbb gólt szerző játékosa. A kapitány.

Fotó: Europress/AFP/Vincenzo Pinto